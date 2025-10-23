¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity? Claudia Bahamón rompió en llanto

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity generó un sinnúmero de emociones, no solo dentro de la cocina con los participantes, los chefs y la presentadora, sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales quienes estuvieron al tanto de cada detalle durante la preparación que los famosos realizaban.

El objetivo era presentar un plato utilizando ocho tapas de pan tajado. Cada uno tenía disponible la despensa durante todo el reto. Aunque los cinco concursantes se lucieron con sus preparaciones, uno de ellos tuvo un detalle que, aunque parecía mínimo, lo dejó por fuera de la competencia.

Luisfer Hoyos fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

El actor de La Pola realizó un sándwich bastante alto, que, aunque estuvo rico, según los chefs, la salsa terminó jugándole una mala pasada pues le quedó salada.

Luego que Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso probaran cada uno de los platos, determinaron que Luisfer debía salir de la competencia, ya que, comparado con el de Raúl Ocampo, con quien quedó al final mientras sus otros compañeros subían al balcón, tuvo más errores.

Claudia Bahamón no pudo ocultar las lágrimas. Con emotivas palabras despidió de la cocina al actor: “Cuando te enfermaste, cuando te incapacitaste, quiero decirte que en una de las personas que pensaba que de verdad regrese, era yo, necesito más tiempo con Luisfer. De las cosas más bonitas de mi trabajo es lograr esta comunión con personas como tú, porque amo hacer lo que hago, pero mi trabajo no es nada si no tengo al frente a alguien que me corresponda porque es evidente de la energía que siento cuando tú estás cocinando y yo estoy aquí presentando, es muy bonita. Te quiero agradecer por haber regresado y por haberme permitido jugar a tu lado y conocerte de una manera tan especial”, le dijo.

El actor agregó: “Las lágrimas de Claudia son las mías también, la aprecio mucho y la admiro mucho. Me siento raro. Agradezco esa energía especial con la que me han despedido, que sea ese el recuerdo que queda me parece maravilloso. Tengo un agradecimiento profundo, jamás pensé estar en un reality, todo lo que estoy haciendo en este programa comienza en este momento, ahora voy a masticar todo este proceso que sin duda me ha llevado muy lejos. Quiero agradecerles a los chefs por todo lo que me ayudaron. Los admiro y respeto profundamente”.

Finalmente, resaltó el trabajo de Claudia Bahamón, los tres jurados y también el de sus compañeros y la producción en general: “Agradezco profundamente a la producción, haberme mantenido cuidándome y dándome cobertura durante mi enfermedad”.