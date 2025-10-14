Rata entró en emisión de noticiero y causó pánico ¿qué hizo la presentadora? Video

Los medios londinenes han reportado que en los últimos años la población de roedores en la ciudad ha incrementado bastante. La situación ha generado un problema de salud local por las enfermedades que estos animales transmiten. En el 2024, se registró que había hospitales y clínicas donde estos roedores abundaban. Sin embargo, no se tenía registro de que los ratones estuvieran en los estudios de televisión.

Ahora se viraliza un video del noticiero del canal Al Jazeera en Londres, donde la presentadora emite la información en vivo como lo hace a diario, sin embargo, en esta ocasión, de manera inesperada, salta de su silla en señal de pánico evidente, al notar que una enorme rata llega a la mesa que tiene en frente.

La periodista gritó por unos segundos, se alejó de su set de presentación, pero luego, cuando el animal desapareció de la pantalla, retomó su labor de dar las noticias. Sin embargo permaneció de pie por un momento, tal vez ante el susto de que nuevamente el roedor re-apareciera allí. La conductora de noticias sonrió tras el incidente que quedó en las redes sociales como uno de los materiales que más se ha viralizado en los últimos días.

Aunque algunos páginas indicaron que pudo haberse tratado de una broma o un montaje e incluso han hablado de Inteligencia artificial que habría generado el momento, los medios locales mencionaron que fue real, no solo la llegada del roedor al set de noticias, sino la reacción de la profesional en cámara.

La presentadora identificada como Maryam Nemazee y un compañero de estudio le habría dicho en el momento del incidente: “¡Tú tranquila, yo nervioso, no ha pasado nada!”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento