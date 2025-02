Rey Ruiz le confiesa a Amparo Grisales: “Hubiese luchado por conquistarte”

Aunque en algunas oportunidades Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, jurados de Yo me llamo, han tenido desencuentros y fuertes discusiones por los participantes del programa, también han demostrado momentos de complicidad.

Aunque es la primera vez que el intérprete de Mi media mitad comparte este formato de programa con los colombianos, se ha mostrado muy cómodo con su papel.

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados de la décima temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Diego Mariño/Revista Vea

‘Coqueteos’ de Amparo Grisales y Rey Ruiz

En el capítulo del pasado viernes, la actriz de Las muñecas de la mafia y el cantante cubano protagonizaron una divertida y romántica escena. La diva colombiana lució un elegante y sensual vestido blanco, captando la atención de sus compañeros.

“Está para que nos preste atención a los dos”, le dijo Rey, generando risas entre el público. Más adelante, luego de la presentación de Cornelo Reyna, el artista continuó con sus coqueteos con Amparo: “Eres color canela”, le dijo.

Al ver la insistencia de Rey Ruiz, Escola no dudó en dejar su opinión por la complicidad que tenían sus compañeros: “Ya, ¿para qué le echo piropos si ya tiene quién se los diga?”, dijo.

La inteligencia artificial del programa sugirió que Amparo y Rey protagonizaran un baile de salsa. Ambos aceptaron y pasaron al escenario. “Señoras y señores, con ustedes en la pista de baile esta noche: Rey Ruiz y la Diva de Colombia, Amparo Grisales”, agregó Escola.

Cuando terminaron su show, Amparo no dudó en elogiar a Ruiz. “Bailar con Rey, ay, ustedes no saben. Quedé toda erizada, porque lo aprieta uno ahí (…) Piensan que uno no sabe bailar, que uno no sabe”. Por su parte, el cubano le contestó: “Te ves tan regia con esos tacones”.

Los comentarios no se quedaron ahí. Una vez más, Ruiz elogió a la diva colombiana, e incluso, le hizo una sorpresiva confesión: “Yo te voy a decir algo, a mí me hubiera gustado conocerte hace 35 años”.

A manera de broma, Grisales le respondió: “¿Hace 75 años? Oiga, cuidado con lo que dices”. Al final, el cantante le contestó: “Hubiese luchado por conquistarte... a mí me gustaban las mujeres mayores”.

En redes sociales, los internautas no dudaron en reaccionar y dejar sus comentarios: “Hermosa Amparito”; “Qué sabor tienen los dos”; “Rey Ruiz baila muy bien, muy sabroso”; “Hermosos️”; “Hermoso Rey caballeroso y muy humano me encanta”.