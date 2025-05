Se acerca final de LCDLF: sale Camilo y Emiro, destrozado, envía emotivo mensaje

Este domingo 25 de mayo La Casa de los famosos vivió la última eliminación antes de entrar en la recta final. Así lo anunciaron sus presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes han comenzado una especie de despedida.

Tras cumplirse 120 días de convivencia 20 más que los planeados inicialmente, ya que el formato se alargó con el ingreso de participantes ya eliminados y otras dinámicas, el reality entrará esta semana en lo que han denominado ‘las últimas veces’, ya que vivirán por última vez nominación, pruebas, presupuesto y eliminación.

El último en salir antes de este epílogo ha sido el actor Camilo Trujillo, quien se había caracterizado por su compostura y sensatez a lo largo de toda la competencia.

La eliminación de este 25 fue distinta, ya que entre los siete participantes que quedaban no había rencillas y todos manifestaron, antes de conocer quién salía, que les daba duro pensar que alguno tenía que marcharse.

Camilo Trujillo presentía su salida de ‘LCDLF’

Los nominados de la noche eran Melissa Gate, Mateo Varela, La Jesuu y Camilo. La primera e ingresar fue la Jesuu, quien se arrodilló apenas escuchó su nombre en señal de agradecimiento; luego, entró Peluche y ante la presencia de Melissa, quien es bien sabido que cuenta con el amplio respaldo del público, despidió anticipadamente a Camilo, dándole el mensaje que Emiro le envió: que lo quería mucho y esperaba verlo afuera.

Hay que señalar que a lo largo del día, Emiro se mostró abatido porque tenía el presentimiento de que el eliminado sería Camilo, a quien demostró querer en toda la competencia, e incluso sentirse muy atraído por él, aunque Camilo siempre le expresó solo amistad. La relación de Emiro y Camilo incluso fue motivo de bromas al interior de la casa y cuando Emiro fue líder nombró al actor su compañero de formula y lo llamaron primer damo. Camilo por su parte, mencionó su interés por salir y sentir mucha nostalgia por lo que creía iba a suceder.

Llegado el momento, cuando Carla Giraldo reveló que Melissa regresaba a la casa, Camilo y la influencer se despidieron. Camilo se mostró tranquilo con la salida y agradecido. Sin embargo, en esta ocasión se quitó el beneficio del eliminado y no dejó a ninguno de sus compañeros en placa, es decir hasta el momento solo Altafulla está en placa, por razón de la figura de nominación perpetua que tiene.

Emiro lloró ante salida de Camilo

Al interior del estudio, Emiro lloró desconsolado cuando vio a Melissa entrar, los dos se fundieron en un abrazo. Emiro luego fue consolado por sus otros compañeros.

En ‘El After’, espacio donde se ven reacciones posteriores al programa, Camilo pudo ver un mensaje que Emiro le envió en medio de lágrimas. “Quiero decirle a Camilo que lo quiero mucho. Que gracias por enseñarme tanto. Que lo llevo en el corazón, que solo tú sabes. Vas a contar con un amigo, me vas a hacer mucha fata. No sé quién me ayudará a hacer las arepas en la mañana. Te quiero , te voy a pensar siempre. Gracias por convertirte en alguien especial en mi vida”, dijo el barranquillero. Camilo no pudo evitar llorar al ver las muestras de cariño.

El top seis de La Casa de los famosos 2025 lo conforman: La Jesuu, La Toxi Costeña, Emiro Navarro, Mateo, Altafulla y Melissa Gate. El ganador se llevará 400 millones de pesos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento