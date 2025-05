Mamá de Altafulla reveló qué piensa de Karina García: “no me voy a meter en eso”

Aunque salió de competencia el 11 de mayo, Karina García sigue dando mucho de qué hablar dentro y fuera de la casa. La paisa generó polémica durante sus últimas semanas en el reality por su relación con Altafulla, con quien, según sus compañeros, protagonizó momentos íntimos.

Esta semana, los siete participantes que quedan han recibido la visita de algunos de sus excompañeros. Yaya Muñoz y Cristian Pasquel fueron los primeros en reingresar. Luego, Norma Nivia estuvo de miércoles a viernes y, finalmente, Karina García llegó de visita hasta hoy.

¿Qué piensa la mamá de Altafulla de su relación con Karina García?

La progenitora de Andrés Altafulla concedió una entrevista para el programa digital ‘Jeiminsontv’. Allí fue cuestionada sobre lo que piensa de la polémica relación sentimental de su hijo con la paisa.

Al respecto, dijo: “lo que Dios quiera y lo que ellos quieran. Yo no me voy a meter en eso, ellos hacen sus decisiones y sí, ella es una niña que tampoco es grosera, es respetuosa de todo el mundo, como Andrés que no se mete con nadie, no está chismoseando, ella también es así”.

Los internautas dejaron sus comentarios: “la mamá de Altafulla sí le cae bien Karina”, “ya Kari se ganó a la suegra”, “la suegra que todas queremos tener, no se mete en nada”, “Dios mio primera suegra que veo que habla así”, “muchos creen que no encajaría, pero tienen algo en común y son los modales y educación, y por ese lado estoy segura que se la gana”, “Altafulla y Karina son personalidades muy similares respetuosos, educados calmados, esa decisión es de ellos, hay que respetar esas decisiones de los hijos”.

¿Qué le dijo Karina García a Altafulla tras su reingreso a ‘La casa de los famosos’?

La llegada de Karina a la casa generó asombro en los participantes, especialmente en Altafulla, quien se mostró sorprendido. La modelo le expresó su apoyo: “lo estás haciendo increíble. Confía en mí, la gente te ama, te traje un regalito que siempre quise que me lo trajeran a mí”, le dijo, mientras le entregaba un peluche. Aunque solo estuvo por dos días, su presencia en la casa dio mucho de qué hablar. La paisa asegura que esperará al cantante hasta que él salga de la competencia para continuar con su relación.