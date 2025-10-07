Sketch de El chavo de Bad Bunny: así reaccionaron Florinda Meza y ‘La Chilindrina’

La audiencia estadounidense disfrutó este fin de semana de un sketch del entrañable personaje El Chavo del Ocho, creado y personificado por Roberto Gómez Bolaños. En el segmento, el cantante Bad Bunny encarnó a Quico y las imágenes del momento pronto se viralizaron.

El puertorriqueño, que estará en el medio tiempo del Super Bowl en el 2026, ha recibido comentarios positivos de esta interpretación, al tiempo que es elogiado por rendir un homenaje a una creación latinoamericana como lo es El Chavo.

Florinda Meza, quien fuera esposa del creador del personaje y encarnara en el famoso programa a doña Florinda, la madre de Quico, reaccionó a lo que vieron los estadounidenses en el programa, en su cuenta de instagram.

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, mencionó agradeciendo al cantante por mostrar dicha creación y se refirió puntualmente al rol que ejerció durante años.

“Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio “Bad Bunny”. Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa (...) Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre“, dijo en su escrito.

Meza aprovechó la ocasión para desmentir reacciones en su cuenta X y para promocionar su documental autobiográfico. “Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa. La inteligencia artificial sirve para cosas positivas, mi documental ”¡Atrévete A Vivir!’ es una prueba clara de ello.Pero también se usa para estafar, mentir y suplantar la personalidad. No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. NADA. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso".

Otra actriz que reaccionó al segmento fue María Antonieta de las Nieves, quien representó en la serie a ‘La Chilindrina’, y quien además hizo un cameo en la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ que Paulina y Roberto Gómez Fernández, dos de los hijos del comediante, hicieron para HBO.

¿Qué dijo ‘La Chilindrina’ de Bad Bunny?

“Muchas gracias a SNL por darle vida a El Chavo. Gracias @sarahsquirm por el increíble trabajo y @badbunnypr por hacerlo inolvidable”, escribió en el Instagram reaccionado a la publicación que la cadena NBC hizo al respecto y donde se refirió tanto al programa, como a Sarah Sherman quien personificó en el sketch a su rol.

En la cuenta oficial del desaparecido comediante también hubo una reacción a lo publicado por NBC oficial.

“¡Que bonita vecindad! Está padrísima", se lee el comentario.

Otras personas reconocidas como Alejandro Chaban, Mónica Fonseca y Marcela Mar reaccionaron al sketch.

Aunque Carlos Villagrán, quien le dio vida en la serie a Quico, el rol que asumió Bad Bunny, no publicó al respecto en sus redes sociales; en redes circula una supuesta reacción al material.

“@badbunnypr me tocará cantar el sapito a tu estilo”, sin embargo, no se sabe si este comentario es auténtico de parte de Villagrán.

¿Quién fue quién en el sketch de El Chavo en SNL?

EL mencionado sketch se emitió en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live, de la cadena NBC, el pasado 4 de octubre donde Bad Bunny fue el anfitrión invitado. Allí los encargados de representar a los míticos niños del Chavo del ocho fueron artistas anglo.

El Chavo fue Marcello Hernández; La Chilindrina fue Sarah Sherman; Benito (Bad Bunny) fue Quico; Don Ramón estuvo personificado por Andrew Dismuke, mientras que Doña Florinda estuvo en manos de Chloe Fineman. El señor Barriga, fue Kenan Thompson y Jon Hamm encarnó al Profesor Jirafales.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento