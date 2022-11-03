Soraya, de ‘María del barrio’, sufrió y lloró mucho en la novela de Thalía ¿por qué?

El pasado lunes 10 de marzo luna de las novelas más famosas de Thalía regresó a la pantalla colombiana. ‘María la del barrio’ se retransmite a diario al término del matutino ‘Día a Día’, por Caracol. Al tiempo con este regreso del clásico melodrama, han surgido declaraciones de la actriz Itatí Cantoral, quien personifica a la villana en la historia, llamada Soraya.

La actriz, hija del compositor Roberto Cantoral dijo, según palabras recogidas por la revista TvNotas, que sufrió bastante mientras grabó su memorable personaje, que pasó a la historia de los melodramas con la famosa frase “maldita lisiada”, que pronunció cuando encontró a Nandito besando a Alicia, quien estaba en silla de ruedas.

El personaje de Itatí le ha significado un reconocimiento mundial, incluso en el reciente Super Bowl fue invitada para participar con ciertos sponsors.

Regresando a la experiencia en la novela, Itatí comentó que en aquel tiempo tenía 19 años y muchos temores sobre su capacidad actoral, que de alguna manera se vieron acentuados por las grabaciones.

Itatí Cantoral pensó que la despedirían de ‘María la del barrio’

“Empiezo a grabar y me dicen: ‘No, te vamos a volver a repetir todas las escenas’. Te digo que las primeras escenas, como 15 o 20 días, me regresaron. Yo, como era chica, tenía 19 años, dije: ‘¿Nací para eso?, ¿seré pésima actriz?’ Me están regresando todas las escenas”.

La actriz vivió momentos de gran estrés pues debido a su falta de experiencia tampoco opinaba al respecto y solo se limitaba a seguir las órdenes que recibía. Según contó, la directora Beatriz Sheridan no estaba satisfecha con su interpretación inicial e incluso pensó que la despedirían.

“Cuando me dijeron: ‘No, se van a tener que repetir las escenas’, dije: ‘Igual y me sacan’. Se ha visto en otras telenovelas, igual te dicen: ‘Muchísimas gracias, ya llegó otra actriz con el mismo peinado que tú’. Me puse muy nerviosa”.

Así mismo reveló que a su personaje le cambiaron el peinado en varias ocasiones y le pedían que propusiera distintos tonos de voz.

También contó que al llegar a casa lloraba bastante y pensaba que no lo estaba haciendo bien, pue sentía que estaba sobreactuada.

“Fue un madra... Yo llegaba a mi casa llorando y le decía a mi mamá: ‘Es que es súper sobreactuado, es que es súper fingido, es que ya no puedo más, es que de aquí ya no me van a volver a hablar para nunca nada. Es lo peor que cualquier actriz puede hacer porque ni siquiera me dejan actuarlo’. Para mí era muy raro”, puntualizó la actriz según lo recogido por varios medios aztecas.

