‘Toy Story 5’: revelan los nuevos personajes de la película que estrena en 2026

Toy Story es una serie animada de Pixar que se convirtió en la primera película completamente creada por computadora. La trama sigue la vida secreta de los juguetes cuando los humanos no están alrededor, centrándose en la amistad entre Woody, un vaquero fiel, y Buzz Lightyear, un guardián espacial de última generación. A lo largo de cuatro películas, la franquicia aborda temas como la lealtad, el crecimiento, la importancia del cambio y la búsqueda de un propósito, acompañando a los personajes en diferentes etapas de sus vidas, desde el cuarto de Andy hasta nuevos comienzos con Bonnie. Es considerada una de las sagas más emblemáticas y conmovedoras del cine animado.

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’ y cuáles son los nuevos personajes?

Pixar anunció oficialmente que Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026, justo a tiempo para celebrar el 30.º aniversario de la querida franquicia. La película será dirigida y escrita por Andrew Stanton, con McKenna Harris como codirectora y Jessica Choi como productora.

La historia se centra en el reto que enfrentan los juguetes clásicos ante la creciente atracción que los niños sienten por la tecnología. Bonnie, que ahora tiene ocho años, ha perdido el interés por sus juguetes y se ha volcado en una tablet con carcasa de rana y con con una personalidad muy marcada llamada Lilypad. Según Pixar, este es un conflicto contemporáneo sobre “qué significa ser un juguete en la era digital”.

El otro personaje es Smarty Pants, que significa (pantalones inteligentes), un juguete cuya misión es enseñar a los niños a ir al baño. El presentador estadounidense Conan O’Brien, es el encargado de prestar su voz para ese personaje. Ambos se enfrentarán a los juguetes analógicos de las versiones anteriores, quienes deben sobrevivir en un mundo en el que los niños ya no juegan como antes.

Los fanáticos de la serie animada han reaccionado al anuncio de esta nueva entrega: “estoy emocionado por Toy Story 5 y será increíble”, “quiero llorar”, “se ve muy divertida”, “justo en la infancia”, “quiero verla ya”, “no puedo esperar a ver Toy Story 5, espero que sea buena. La veré con seguridad”, “qué maravilla”, “no puedo esperar a la fecha de lanzamiento”, “muy bueno”.