Valentina, de ‘Desafío XXI’, reveló atracción por las mujeres

En medio de las habituales charlas que los competidores del reality de supervivencia de Caracol televisión, Valentina decidió sincerarse con sus compañeros de Gamma sobre su época de universidad, su paso por un reinado donde no obtuvo la corona por una razón que ella tiene clara y su atracción por las mujeres.

Estas fueron las declaraciones de Valentina

La desafiante comentó que tuvo una relación de nueve años que finalmente terminó y que su época en la Universidad o dio mayores frutos, por lo que optó por estudiar una carrera técnica. Fue así como terminó optando por una carrera técnica en logística empresarial. Actualmente la participante del reality tiene un bar donde sirve cheladas (cervezas) y practica el pole dance.

Sobre su paso por los reinados, la girardoteña mencionó que estuvo en el Reinado Departamental de Turismo, donde alcanzó quedó tercera. “No gané, mi estatura siempre me va a impedir ese tipo de títulos, pero fue una experiencia muy bonita”, detalló.

“A veces siento atracción por las mujeres”, Valentina

Pero sin duda lo que más sorprendió de las confesiones es que Valentina reveló haber sentido atracción por mujeres.“A veces siento atracción por las mujeres; antes de venir estuve con una vieja súper femenina”. En medio de la situación, Yudisa le preguntó si ella le gustaba, y Valentina respondió: “Para mí, (Yudisa) es muy hermosa, tiene rasgos muy lindos, pero obviamente mi inclinación es más hacia los hombres”.

Hay que mencionar que solo un día antes, el 8 de agosto, estuvo como invitada Caro Acosta, DJ oriunda de Girardot y socióloga de profesión, al programa matutino de Caracol ‘Día a Día’ y allí mencionó que tuvo una relación que calificó como “sin etiqueta” con Valentina, dos meses antes de que ella se marchara a la ciudad de las cajas. Por lo cual se podría concluir que es a Acosta a quien se refirió Valentina con sus compañeros.

“Fue un casi algo”, afirmó. Todo comenzó en Girardot, cuando Caro trabajaba en la administración municipal y Valentina participaba en un reinado. Desde entonces mantuvieron contacto y con el tiempo fortalecieron su conexión.

