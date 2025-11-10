Votaciones ‘La casa de los famosos 2026’: Este es el cuarto grupo de aspirantes

El canal RCN prepara la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde la segunda edición, el público ha tenido voz y voto para elegir a las personas que quieren que ingresen a la casa. Cada semana se conoce un grupo de aspirantes. El primero en ingresar fue el creador de contenido Nicolás Arrieta. La segunda semana el público eligió a Alexa Torrex y este domingo se conoció que Tebi Bernal, exparticipante de Guerreros, del Canal 1, se convirtió en el tercer habitante de la casa.

¿Quiénes son las nuevas aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’?

Este domingo en la noche se conoció el cuarto grupo de aspirantes para ingresar al reality de convivencia. En esta oportunidad, la oportunidad es para las mujeres. A continuación, te contamos quién es cada una:

Daniela Henao

Es una futbolista colombiana de 29 años, quien se describe como una mujer “auténtica, estratega y real”. Además, asegura que no tolera que le digan qué hacer. “Me llevo bien con los hombres, pero no me atraen. Solo discuto con ellos”, dijo.

Tatana Mejía

Es hermana de Tatán Mejía, deportista y creador de contenido. Considera que es “amante del chisme y las bromas. No soporta la gente falsa y desleal”. Se ha desempeñado como influencer y en algunas oportunidades aparece en videos con Maleja Restrepo, su cuñada.

Cuca Caicedo

Es recordada por su participación en el reality Guerreros, de Canal 1. La creadora de contenido y presentadora fue novia de Marlon Solórzano, quien participó en la temporada pasada y quien tuvo un breve romance con Karina García al comienzo de la competencia y tras su salida inició una relación con Yana Karpova, que tampoco prosperó. Cuca asegura que está “soltera y dispuesta a coquetear en la casa por estrategia”.

Luisa Cortina

Al igual que Cuca, Luisa también hizo parte de Guerreros. Es modelo y creadora de contenido y asegura que “está dispuesta a enfrentar los desacuerdos que se vengan”. Además, afirma que es “explosiva” y siempre quiere “tener el control”.

Laura Jiménez

Es creadora de contenido para adultos. Asegura que “nadie puede contra ella. Se enoja con facilidad, pero depende de los demás si la quieren de amiga o de enemiga”. Asimismo, revela que, llegado el caso, si sus compañeros la llegan a llevar al límite, podrían conocer una parte oscura de su vida.

Angélica Sierra

Es cantante, conocida como “la reina de la música norteña”. Se considera competitiva, y quiere ser “la ama y señora en la cocina de la casa”. Además, revela que es psicorrígida y no le gusta el desorden.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos’?

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 16 de noviembre a las 4:00 p.m., en www.lacasadelosfamososcolombia.com, donde el público podrá apoyar a su favorita cada cuatro horas y el resultado se conocerá en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p.m.