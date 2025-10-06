‘Voy por ti, Juega por mí’: cómo participar, fecha y más del programa de Caracol TV

El programa de televisión más importante de Colombia a beneficio de la niñez llega una vez más a la pantalla de Caracol Televisión. “Voy por ti, Juega por mí” es un formato que combina no solamente entretenimiento, sino también solidaridad. El objetivo principal de esta iniciativa es recaudar fondos para apoyar los programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, que benefician a niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, tanto en el país como en el resto del mundo.

En el concurso, los participantes, que suelen ser celebridades, deportistas o figuras públicas, se enfrentan a diferentes juegos y desafíos, representando a quienes hacen donaciones o apoyan la causa. Así, cada prueba o reto tiene un propósito solidario: cuanto más avanzan los concursantes, más recursos se destinan a los proyectos de UNICEF. Además, la campaña busca inspirar al público a convertirse en donantes recurrentes, mostrando cómo sus aportes mensuales ayudan a proporcionar educación, salud, nutrición, protección y espacios seguros para la niñez colombiana.

¿Cuándo darán “Voy por ti, Juega por mí”?

El concurso será emitido este lunes 13 de febrero a las 8:30 p.m. Este año, la campaña se centrará en cuatro de las iniciativas que UNICEF está llevando a cabo en diversas regiones de Colombia.

Prevención de violencias basadas en género

Oportunidades de vida para adolescentes y jóvenes en zonas de conflicto armado.

Educación en riesgos de artefactos explosivos y minas antipersonal

Protección de la niñez en contextos de emergencia

¿Cómo participar y donar en “Voy por ti, Juega por mí”?

Para hacer las donaciones, se debe ingresar a la página www.ayudaunicef.com. Elegir el tipo de donación que quieras hacer: única o mensual. Seleccionar el monto y con esos sencillos pasos puedes apoyar la niñez del país. “Por cada $20.000 donados, tendrás una única oportunidad para participar y ganar premios increíbles para ti y tu familia, incluyendo un carro cero kilómetros y si te parece más fácil, también puedes donar vía WhatsApp, al 323 254 0722. Ahí te guiarán en todo el proceso de donación. Únete ahora mismo, protege a la niñez y participa por grandes premios”, dijo Carlos Calero.

Cuando se confirme la donación, UNICEF enviará un código de acceso al correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp que el televidente o donante haya registrado. Con ese código, podrás acceder al sitio web de Caracol Televisión (https://unicef.caracoltv.com) el día del programa y votar por el Amigo de la Niñez que creas que ganará cada una de las pruebas del concurso.

“Cada donación cuenta. Tu ayuda será la estrella que protege a la niñez en Colombia. Permite que más niñas, niños y adolescentes crezcan seguros, lejos de la violencia y con oportunidades para cumplir sus sueños”, se lee en una publicación de Instagram de Caracol Televisión.