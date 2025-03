Yina elogió a Melissa Gate en LCDLF: “soy capaz de reconocer sus cualidades”

Esta temporada de La casa de los famosos ha generado un sinnúmero de comentarios en redes sociales. Las constantes y evidentes diferencias entre varios de los concursantes han terminado en fuertes peleas que han terminado en tendencia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

La casa de los famosos sigue sorprendiendo con momentos inesperados, y esta vez, Yina Calderón se convirtió en la protagonista de una revelación que nadie anticipó. Durante una dinámica del reality, la influenciadora y empresaria reconoció las cualidades de Melissa Gate, a pesar de los constantes roces que han tenido a lo largo del programa.

Yina Calderón y Melissa Gate, participantes de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

Desde el comienzo de la competencia, la relación entre las creadoras de contenido ha estado llena de discusiones y desacuerdos, lo que ha mantenido a la audiencia pendientes de su tensa convivencia. Sin embargo, en medio de la actividad, Yina rompió con las expectativas y afirmó que, pese a sus diferencias, ve aspectos positivos en su rival.

“Soy una mujer muy objetiva que a pesar de que no quiera a una persona y no me caiga soy capaz de reconocer sus cualidades y Melissa es demasiado inteligente, para mí una de las personas más inteligentes de esta casa. Es una persona que le da luz, es una persona que a la casa le da contenido, es una persona que le ha tocado demasiado duro en la vida, es una mujer trabajadora, y es una mujer que aprovecha su talento para hacer lo que vino a hacer en este programa y es brillar”, dijo.

Mientras la empresaria decía esas palabras, Melissa hacía gestos de asombro. Enseguida, Calderón también se refirió a sus defectos.

“Siento que a Melissa le toca manejar el ego y te lo digo, aunque no soy tu amiga y no me caes bien, recuerda que a veces uno está arriba y cuando menos lo piensa cae abajo. A veces no podemos aprovecharnos de los personajes o del talento para lastimar a las personas que nos quieren. Personas como yo que no te quieren, no importa. Porque como yo he sido agresiva contigo, tienes el derecho de hacerlo conmigo, pero no nos podemos escudar en un personaje para herir gente que te quiere. Solo son esas dos cosas Melissa. Pero es de valientes reconocer que, yo te digo una cosa, si me tocara sacar a una persona en este momento del programa no serías tú”.

Melissa Gate le respondió a Yina Calderón

Cuando llegó el turno de Melissa de decirle sus cualidades y defectos a su rival, dijo: “la verdad no quiero hacer esto. Yina, es muy difícil hablarle a una persona con la que estás jugando a ignorar, porque no sé si lo has notado, he evitado tener problemas contigo. Tu mayor virtud es tu autoestima, te admiro en eso y lo fuerte que eres. Tu peor defecto es que te metes en cosas que no te importan y a veces te metes en problemas que no te corresponden y coges enemigos que no deberías tener. De mí recibirás lo mismo que tú me des, si me tratas bien, yo te trato mejor, si me tratas mal, yo te trato peor. Por mi parte, yo ya te perdoné, tú fuiste la que empezó, compraste un problema que no te correspondía porque fuiste tú la que empezaste todo esto”.

Los internautas han dejado sus opiniones: “definitivamente Yina dejó a toda Colombia sorprendida y dio muestra de humildad”, “Yina la dio toda con esas palabras”, “le dio una cachetada con gran inteligencia y empatía a Melissa me encantó”, “Yina no es de mi gusto, pero me pareció super madura y sincera”, “a gente critica a Melissa, pero quizá ninguno ha pasado por los malos tratos que Yina le ha dado”, “Melissa no le comió el cuento. Es muy inteligente, respuesta firme”.