Polémica en LCDLF. Melissa Gate y Karina García tuvieron fuerte altercado

Esta noche se lleva una nueva gala de eliminación. Dos participantes tendrán que despedirse de La casa de los famosos. La decisión está en manos del público, quienes elegirán entre Karina García, Sebastián Arias, Melissa Gate, Yana Karpova, La Liendra y La Abuela.

Todos los domingos, antes de la gala, los participantes que están en la placa se reúnen en un brunch para dialogar sobre su experiencia en el reality y para decirse lo que piensa el uno del otro.

¿Qué pasó con Melissa Gate y Karina García?

Ayer, Melissa Gate y Karina García protagonizaron una discusión en el cuarto “agua”. La creadora de contenido le reclamó a la modelo paisa su actitud:

“Karina te voy a pedir un favor, trata de que tus amigas que me odian no vengan a este cuarto para evitar problemas. Hagan sus reuniones o cosas allá. Si vos sabés que hay una persona a la que yo no le caigo bien y la traes al cuarto, terrible me parece", le dijo.

Por su parte, la integrante del cuarto “fuego” le contestó: “Ellas me vinieron a saludar, no me la montes a mí y háblame pasito porfa que tú sabes que yo siempre te he respetado, yo no tengo la culpa. No me grites que tú sabes que yo con vos nunca me meto”.

Pelea en el ‘brunch’ de Melissa Gate y Karina García

Tras esa intensa pelea, las concursantes volvieron a cruzar fuertes palabras durante el bruch. Allí, continuaron con el mismo tema:

“Te vas y le cuentas algo a tus amigas y lo cuentas a tu manera y a tu estilo, siempre victimizándote. Después llegan tus amigas y me caen por los chismes que tú has creado, entonces me pareces súper falsa y doble cara”, le dijo Melissa.

Karina no dudó en responderle de manera tajante: “mentirosa, a mí me respetas, no soy falsa, no soy doble cara, es más, siempre trato de evitar los problemas, y usted lo sabe. Yo no soy ninguna doble cara, las dos situaciones que han pasado fue porque tú te las buscaste. A mí me respeta que usted es mamá”.

El ambiente comenzó a volverse más tenso. Gate insistió en que lo que ella ha dicho muchas veces ha sido mal interpretado o mal contado por Karina, sobre todo cuando se trata de algún tema relacionado con Yina Calderón:

“Ya me ha metido en varios chismes, le encanta escuchar conversaciones que no son de ella para después ir a hablar lo que ella supuestamente entendió. Una cosa es lo que uno dice y otra lo que los demás entienden y como ella tiene un poquito de problemas de aprendizaje porque todo lo entiende mal, entonces yo te recomendaría que antes de estar parando las orejas y meterte en lo que no te importa, enfócate en tu vida”, dijo.

El comentario que más ofendió a Garcíafue: “por tu culpa, tuve dos encontrones con Yina, por tu boca, tu hocico”.

Inmediatamente, la modelo le pidió respeto: “hocico tienen los perros, yo tengo boca, a mí me respetas, yo soy un ser humano. A mí no me diga que cierre el hocico porque yo soy una mujer muy linda gracias a Dios. A mí me respeta, a las buenas o a las malas. Soltó a Yina y ahora me quiere coger a mí de jueguito”, dijo bastante molesta.

Finalmente, Melissa agregó: “yo tuve que inventar un personaje, sí, para defenderme de las personas como tú que me quieren hacer daño. Perdón por decirle perra hocicona. No eres tan leal ni tan fiel, eres un ser humano”.

Después de acabarse el brunch, Karina rompió en llanto mientras le contaba a sus amigas lo que había ocurrido con su contrincante.