Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, ha sido inculpado por cuatro presuntas violaciones, anunció este lunes la fiscalía general de ese país.

Por Agencia AFP y Redacción Vea
19 de agosto de 2025
El hijo de la princesa Mette Marit, Marius Borg, enfrenta graves acusaciones.
Fotografía por: HAKON MOSVOLD LARSEN

Un escándalo mayúsculo enfrenta ahora la monarquía de Noruega, por cuenta del primogénito de la princesa Mette-Marit, Marius Borg Høiby quien está acusado de 32 delitos, cuatro de los cuales corresponden a violaciones sexuales.

El hijo de la princesa de Noruega enfrentaría dura pena

Los delitos que se le imputan incluyen maltrato a allegados y grabación de imágenes íntimas sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”” declaró.

Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

“El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”, insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Borg Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

Cuando comenzaron las acusaciones en octubre pasado el heredero de la princesa emitió un comunicado en el que aceptó su conducta: “Cometí daños corporales y destruí objetos en un departamento, bajo los efectos del alcohol y la cocaína, tras una discusión”, indicó, también admitió problemas de salud mental al mencionar que padecía “trastornos mentales”, así como haber luchado contra su adicción a las drogas.

Høiby, de 28 años, es el hijastro del heredero al trono noruego, el príncipe heredero Haakon, e hijo de la princesa heredera Mette-Marit. No tiene título real ni deberes oficiales.

