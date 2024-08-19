El príncipe Harry, Meghan y sus hijos irían a ver al rey Carlos III a Inglaterra

Recordemos que el pasado 10 de septiembre tras 20 meses de verse personalmente y al parecer, tampoco hablarse por ningún medio finalmente, el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III se reunieron.

El menor de los hijos de la princesa Diana llegó al Clarence House, la residencia oficial de los actuales monarcas de Inglaterra y allí lo recibió su padre. Tomaron el té y hablaron por 55 minutos. Al salir, Harry solo mencionó a la prensa, que lo cuestionó sobre el encuentro, que lo había visto bien y nada más, pero poco a poco, los tabloides británicos empiezan a informar sobre los temas tratados a puerta dice cerrada en medio de ese té.

Según el Daily Mail hablaron de los pequeños Archie y Lilibet, los hijos de Harry y Meghan Markle, a quienes Carlos no ve desde hace tres años y es muy probable que ninguno de ellos recuerde algún encuentro con su abuelo. Según expertos son estos pequeños los que harían el milagro de la reconciliación total entre Carlos III y su padre, pues en la reunión del 10 de septiembre, el rey habría expresado su deseo de verlos.

“El Rey quiere ser abuelo de sus nietos, lo que es un incentivo importante. Se alegró mucho cuando vinieron para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y pudo pasar tiempo con ellos”, publicó en mencionado medio. Esto significaría que Harry iría nuevamente a su país pero esta vez con los pequeños. Aunque algunos especulan con que Meghan también viajaría, otros creen que es improbable.Desde hace tres años, cuando acompañó a su esposo al funeral de la reina Isabel II, la duquesa de Sussex no ha tocado tierras británicas y según lo que ha trascendido ella no se siente cómoda allí.

Harry sería feliz en el Reino Unido, aseguran

“A Harry le ha encantado estar de vuelta en el Reino Unido, ha podido experimentar lo que era ser reverenciado y adorado como miembro de la realeza”, aseguran algunos expertos en monarquía que mencionan que la pasada visita lo dejó lleno de nostalgia y con el entusiasmo de regresar.

Incluso algunos tabloides mencionan que en realidad, Harry no es feliz en California, que allí se encuentra desempleado y con nostalgia por su parentela. “Meghan es muy diferente. Él está desempleado y aburrido, se ha dedicado a hacer surf”, han afirmado expertos en realeza a Radar Online. “Se siente más aislado que nunca”.

Así mismo, aseguran que Harry ha expresado estos sentimientos en privado, con algunos de sus cercanos: “Harry le ha estado diciendo a sus amigos que ésta no es la vida que creía haber elegido”.De momento, no se sabe cuando sera el viaje de Harry y sus hijos para que vean a su padre y abuelo, pero de ser así, sería pronto ya que la salud de Carlos quien sigue luchando contra el cáncer también apremia.

EL mismo Harry lo dijo en mayo pasado, en entrevista con BBC: quiere limar asperezas con su familia y con su padre porque nadie sabe con certeza cuánto tiempo le quede.

