Príncipe Harry hace exigencias a Carlos III ¿cuáles y por qué William se molestó?

El próximo 8 de septiembre el príncipe Harry regresará a tierras británicas. En esta oportunidad, aterrizará en Londres con ocasión de su participación en los Premios WellChild, al tiempo que se cumplirá un aniversario más del fallecimiento de Isabel II.

Después de que El duque de Sussex expresara su intención de reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, en una entrevista concedida hace pocos meses, se esperaba que aprovechara la oportunidad para acercarse a él.

Y aunque al parecer, hay intención de que así sea, el posible reencuentro, tras 20 meses de no ver a su papá, se ha visto algo ensombrecido, tras la filtración de tres condiciones que Harry habría puesto para reunirse con él.

Se trataría de requerimientos que el duque haría para cuando el, su esposa Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, vayan a Gran Bretaña. El diario The Mirror ha dado a conocer estas condiciones, que han teñido de incertidumbre, incluso molestia la posible “reconciliación”.

Príncipe Harry sorprendió con sus peticiones

La primera exigencia de Harry es que se les restablezca a él y toda su familia la seguridad, de tal manera que ellos puedan sentirse a gusto y sin el acoso de reporteros, cuando estén en tierras británicas.

La segunda condición es que el palacio se encargue de controlar a la prensa y por supuesto, a los paparazzi que tengan intenciones de fotografiarlos y seguirlos durante su permanencia en Inglaterra. Esto porque los duques de Sussex no desean que se filtre información sobre sus actividades familiares.

Y la tercera y última petición que el príncipe Harry puso fue la restitución del tratamiento protocolario para con su esposa Meghan, a quien solicita se le diga “Su Alteza Real” y se le den las respectivas reverencias. De acuerdo con lo reportado por los tabloides estas condiciones tendrían incómodo, incluso molesto al príncipe William. El futuro rey estaría dispuesto a rechazar estas peticiones, en especial la última.

Ahora, según el publicista Rob Shuter, quien se asegura cuenta con información cercana al príncipe Harry, y en el pasado se desempeñó como publicista de Jennifer López, “Harry ofrece la reconciliación, pero a un precio. Y ese precio incluye que toda la familia real se incline ante Meghan”.

Recordemos que en julio pasado, representantes de Harry y de Carlos III, sostuvieron reuniones para hablar sobre un reencuentro entre padre e hijo y las condiciones en que este se daría. Ahora esta reunión parece ensombrecerse, pues no se esperaba que el duque de Sussex pusiera reglas.

De darse la reunión, sería la primera vez en 20 meses que el rey se viera con Harry. La última vez que fue, por pocos minutos, recién se dio el anuncio del cáncer que padece el rey. Se vieron en Clarence House, en febrero del 2024.

En abril pasado, Harry acudió a la audiencia sobre protección y seguridad, en Londres, pero el rey estaba e Italia.

De momento, el palacio de Buckingham no ha emitido ninguna postura sobre los mencionados requisitos.

Aquí más noticias que son tendencia