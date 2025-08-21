Nuevo libro revela cómo reinará William y sugiere que ocurrió algo grave con Harry

Los libros sobre la monarquía británica, generalmente se constituyen en radiografías no autorizadas, pero en ocasiones acertadas sobre lo que ocurre en los palacios reales cuando los miembros de la familia Windsor están en su cotidianidad.

Esta vez ha sido el ex mayordomo del Palacio de Buckingham, Grant Harrold, quien además de lanzar un libro, que contiene anécdotas y eventos que él presenció cuando estaba trabajando para la familia real, ha concedido entrevistas hablando sobre sus vivencias junto a la monarquía más famosa del planeta.

A Page Six, el ex trabajador contó que cuando Harry y Meghan se casaron, el esposo de la entonces reina Isabel II, Felipe, duque de Edimburgo, comentó una vez se terminó la ceremonia que dejó ver que en realidad la recién nombrada duquesa de Sussex nunca fue del agrado de los nobles.

La corta, pero contundente frase del duque de Edimburgo tras boda de Harry y Meghan

“Una vez terminadas todas las formalidades, vimos cómo la feliz pareja, y luego los demás miembros de la familia real, salían de la capilla, el príncipe Felipe salió, se volvió hacia la reina y le dijo: ‘Gracias, joder, se acabó’. Fue muy gracioso. Creo que hablaba por la mayoría, pero fue él quien realmente lo dijo. Estaba parado frente a él y fue muy gracioso”, recordó Harrold al citado medio el autor del explosivo texto ‘The Royal Butler’.

Allí también mencionó la desconfianza que le tiene Carlos III a su hijo Harry y considera que es poco probable que vuelvan a ser cercanos.

“Todos eran tan cercanos, y ver esa relación completamente destruida, no los veo recuperarse de eso”.

Harrold, que trabajó en palacio cuando Carlos aún era príncipe de Gales, comentó que los hermanos William y Harry eran muy cercanos desde siempre.

“No solo eran mejores amigos, sino inseparables”, dijo y luego habló de lo que los príncipes compartían. “En Highgrove [la residencia privada de Crlos III], siempre estaban juntos. Paseaban juntos, iban juntos al pub, iban juntos en moto. Rara vez hacían cosas por separado”.

¿Qué ocurrió entre William y Harry, los hijos de Carlos III?

El ex empleado, de 47 años, mencionó en el libro, que salió al mercado el pasado 23 de septiembre, cómo todo cambió una vez que Harry conoció a Markle en julio de 2016.

“En cuanto Meghan llegó a su vida, todo cambió”, dijo a Page Six. “Quizás Harry tuvo su propia revelación y de repente decidió que no le gustaba la organización, pero el problema es que Meghan estaba con él cuando sucedió. El mayor cambio en la vida de Harry es Meghan”.

Aún así, el exmayordomo también cree que “sucedió algo más grande” entre Harry y William, pues no es convincente cómo en adelante se apartaron por completo.

“Me quedé realmente impactado cuando se alejaron”, dijo. “Debe haber algo más profundo, grave, que no nos están contando”.

El texto de Harrold también anticipa lo que será el reino cuando Carlos III fallezca y sea su hijo William quien asuma el trono. Será un tiempo de modernidad, ya que el plan del actual príncipe de Gles es descartar muchas de las formalidades de vieja data de la monarquía y hará lo que ha llamado un “botón de reinicio”. de esta manera, se reducirán las figuras centrales de la familia.

“La realidad es que, cuando los hijos de William y la princesa Kate,, George, Charlotte y Louis alcancen la mayoría de edad y comiencen a involucrarse, la monarquía será solo el Príncipe y la Princesa de Gales y sus tres hijos”, dice Harrold.

De esta manera, la monarquía será distinta y se convertirá en una especie de grupo de celebridades, en principio y en opinión de Harrold, Harry es la primera celebridad de esta realeza.

Cree que en la nueva dinámica no habrá espacio para mayordomos, de hecho recordó que cuando trabajó en palacio ni WIlliam ni Kate creían en ellos, pues gustaban de hacer sus cosas por sí mismo.

“Cargaban sus propias cosas, lavaban sus propios platos, cocinaban ellos mismos”, mencionó.

