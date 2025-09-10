El príncipe Harry quiere educar a sus hijos en Inglaterra ¿qué dice Meghan Markle?

El pasado 10 de septiembre, el príncipe Harry logró lo que pudiera ser el primer paso para reconciliarse con su padre, el rey Carlos III.

El esposo de Meghan Markle llegó a la residencia oficial de Clarence House y allí tomó el té y habló por 55 minutos con el monarca.

Se especula que entre otros aspectos, se mencionó en la charla el interés que tiene el rey en acercarse a sus nietos, Archie y Lilibet, los hijos de Harry y Meghan, quienes viven con sus padres en California, Estados Unidos. Ahora ha trascendido que no sería solo interés de Carlos III, sino también de Harry, quien ostenta el titulo de duque de Sussex.

El príncipe le habría comentado en su visita a la cantante y actriz británica Joss Stone sobre su intención de regresar junto a sus hijos al Reino Unido, lo que implicaría mudarse de nuevo a Inglaterra, buscando para sus pequeños un entorno con raíces familiares y comunitarias sólidas.

Recordemos que durante su estancia en Londres, Harry asistió a la ceremonia de los WellChild Awards, un evento benéfico el que colabora desde hace años y en el que se reconoce el esfuerzo de niños con enfermedades graves y sus cuidadores. Fue en esta ocasión que tuvo oportunidad de reencontrarse con Stone, con quien compartió una charla sobre sus proyectos y vida familiar. Stone es amiga tanto de Harry como de William, futuro rey de Inglaterra.

El príncipe Harry valora el sistema educativo del Reino Unido

Stone relató en una entrevista que Harry manifestó interés por regresar al país. En particular, destacó su preocupación por la educación y el entorno en el que crecerán sus hijos, Archie y Lilibet. Según la cantante, el duque de Sussex valoró positivamente el sistema escolar británico y la importancia de que sus hijos vivan rodeados de una comunidad de familia, amigos y en un ambiente seguro.

Actualmente, el duque de Sussex reside en Estados Unidos desde su salida oficial de sus deberes dentro de la familia real en 2020, cuando decidió distanciarse, junto a su esposa Meghan Markle y sus dos hijos. Sin embargo, la nostalgia por su país natal y el recibimiento cálido durante su visita parecen haberlo hecho reconsiderar su estancia en el extranjero.

Según fuentes cercanas, el duque estaría evaluando un plan que contemple la mudanza de su familia a Inglaterra, sin abandonar completamente su residencia en Estados Unidos, buscando equilibrar sus compromisos laborales y personales.

No se sabe la opinión de Meghan en torno a esta posible decisión.

