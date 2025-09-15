Príncipe Harry dice tener la “conciencia tranquila” por hablar de la familia real

El duque de Sussex, quien dejó de trabajar para la Casa Real británica a principios de 2020 para mudarse a Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle, hizo esta afirmación al diario ‘The Guardian’ días después de reunirse con su padre en Londres por primera vez en 19 meses.

El príncipe y el rey Carlos III compartieron un té de 50 minutos en la residencia de Clarence House el miércoles 10 de septiembre por la tarde, según los medios, pero después ninguna de las partes hizo comentarios.

Príncipe Harry advierte que la atención debe estar sobre el rey

Según la información publicada hoy por el diario británico, el duque de Sussex dijo haber disfrutado la semana que estuvo en el Reino Unido y agregó que el próximo año “la atención tiene que centrarse en mi padre”.

A principios del año pasado, el jefe del Estado británico Carlos III comunicó que padece un cáncer, por lo que aún se somete a un tratamiento. No obstante no se han divulgado detalles no del protocolo médico que sigue ni de dónde está ubicado el mal o de que tipo sería.

Las diferencias entre la familia real inglesa y el duque de Sussex se profundizaron a raíz de la publicación de su libro ‘Spare’ (En la sombra) en 2023, en la que reveló detalles de su difícil relación con su hermano mayor, el príncipe William y heredero al trono.

Además, los duques de Sussex también concedieron una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey en 2021, en la que hablaron de los problemas con la familia real.

Al comentar sobre estas revelaciones públicas, Harry dijo: “Sé que (hablar) molesta a algunas personas” y “fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila”.

Tras su visita, comenzaron especulaciones en los medios británicos sobre los temas tratados en la reunión de Harry y su padre y la posibilidad de que el primero viaje al Reino Unido, junto a sus pequeños Archie y Lilibet para que el rey tenga un acercamiento con sus nietos menores. Recordemos que Harry vive junto a su esposa Meghan y sus dos hijos en Montecito, California.

