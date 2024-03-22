Kate Middleton, la princesa de Gales, reapareció y ahora es rubia. Así se ve

Después de que en marzo del 2024 Kate Middleton anunciara que padecía un cáncer abdominal y por ello, se sometería a una quimioterapia preventiva la atención de los británicos se centró en la salud de ella y la de su suegro, el rey Carlos III, que solo un par de meses antes, también había anunciado que padecía de la dura enfermedad, aunque en su caso no reveló en dónde estaba el mal.

Algo menos de un año después, en enero de este año, Kate se dirigió a sus seguidores en Instagram para revelar que su lucha contra la enfermedad había sido victoriosa y entraba en remisión. Así comenzó su regreso a la vida pública y a la agenda como miembro de la familia real británica.

La princesa de Gales llevaba dos meses sin aparecer en público.

La última vez que fue fotografiada en un evento fue en la final de Wimbledon masculina del pasado 13 de julio, a donde acudió con sus dos hijos mayores George y Charlotte. A finales de agosto, también fue a la tradicional misa en la iglesia de Crathie Kirk, cercana al castillo de Balmoral, donde la familia entera pasó unos días de descanso. No obstante, no hubo registro fotográfico de esos momentos.

Así se ve la princesa de Gales rubia

Kate reapareció rubia. Saludó a varios niños en el Museo de Historia natural de Londres Fotografía por: Instagram

Ahora un día después de que sus hijos George, Charlotte y Louis, regresaran a clases al colegio Lambrook, en Berkshire, Kate reaparece y la cuenta oficial de los príncipes también lo ha registrado. La visita fue al Museo de Historia Natural de Londres, no obstante los titulares ingleses se han centrado en el cambio de loook de la esposa del príncipe William, ya que sorprendió con una cabellera rubia.

“La madre naturaleza hizo un cameo sorpresa en el @natural_history_museum! ☔️ Incluso con la lluvia, fue genial ver cómo los jardines y el programa del Parque Natural de la Educación Nacional están ayudando a los jóvenes a conectarse con la naturaleza, combinando el aprendizaje al aire libre con actividades de bienestar. Y un placer escuchar a los estudiantes de Kendar Primaria en Lewisham y Coo-op Academy Manchester acerca de proyectos para apoyar la naturaleza y la biodiversidad”, se lee en el post que aparece en el Instagram oficial y donde se evidencia que Kate optó por el rubio.

El atuendo con el que reapareció Kate Middleton

“Kate, que aparentemente se ha teñido su cabello castaño unos tonos más claros, lucía elegante con una blazer de tweed de Ralph Lauren”, informó el Daily Mail, al tiempo que en las redes algunos creen que podría estar llevando extensiones. La futura reina de Gran Bretaña llevó además de la chaqueta verde, camisa blanca, pantalones tipo sastre y mocasines en punta.

En las redes los comentarios apuntan a una decisión de Kate de cambiar de corte y color para comenzar esta nueva etapa, libre del cáncer y ocupando una nueva casa.

Volviendo a la visita al Museo, allí William y Kate fueron sido recibidos por el director del lugar, Doug Gurr y la doctora Sandy Knapp . Así mismo tuvieron un encuentro con algunos niños que reciben talleres dentro del Museo enfocado a conectarse con la naturaleza y fomentar la biodiversidad.

Volviendo a la nueva apariencia, que combina mechones miel, caramelo sobre un café, las publicaciones de moda atentas a los royals coinciden en que esta elección de la princesa contribuye a una imagen más cálida, juvenil que además suaviza sus facciones.

Aquí más noticias que son tendencia