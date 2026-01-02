El sueldo del príncipe William: este fue el millonario salario anual que recibió en 2025

La glamorosa vida del príncipe William, su esposa Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis no la cubre la monarquía británica. Desde el 2022 cuando el rey Carlos III asumió la corona y dejó de ser príncipe de Gales, es el ducado de Cornualles el que paga todos los gastos privados, familiares, oficiales y en general, las cuentas de la familia de William.

En el más reciente informe Integrated Annual Report del Ducado de Cornualles, que consigna cuánto recibe el príncipe anualmente para cubrir sus cuentas, reveló que a lo largo de este 2025, William recibió algo más de 30 millones de dólares.

Recordemos que tanto el título como el amplio terreno en el ducado que ahora le administra William, los recibió de Carlos quien contó con el título y la propiedad por décadas antes de ser rey.

Como miembro activo de la familia real, William no recibe un ingreso tradicional, de ahí que el Ducado, establecido por el Rey Eduardo III en 1337 se encarga de solventar la economía del primero en la línea sucesión al trono. Esto se decidió en aquel tiempo para garantizar cierta independencia económica del sucesor.

¿Qué tiene el ducado de Cornualles que administra el príncipe William?

EL terreno del ducado está avaluado en cerca de mil millones de dólares e incluye 130,000 acres en 23 condados de Inglaterra y Gales entre tierras, granjas y casas principalmente.

Desde que asumió le ducado, el príncipe de Gales ha estado muy involucrado en fomentar la innovación y modernización del lugar y ha realizado varias visitas al lugar, incluyendo un viaje en mayo de 2024 cuando visitó el sitio del proyecto innovador de vivienda del Ducado de Cornualles destinado a abordar la falta de vivienda de algunos lugareños.

Dentro de los planes Ducado de Cornualles que el príncipe apoya figura la idea de “convertirse en un complejo con emisiones netas cero para finales de 2032″.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la realeza