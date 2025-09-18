La historia de la tiara que devolvió Lady Di y usó Kate Middleton con los Trump

La pasada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania al Reino Unido, no solo fue un evento político, también se convirtió en uno de moda, muy comentado por la prensa y los cibernautas.

Hubo desfile de carruajes, visita a la última morada de Isabel II por parte de los Trump y finalmente, la gala. En todos, los atuendos de las mujeres siempre son analizados por expertos y publicaciones de la moda.

En la gala del castillo de Windsor llamada el banquete de estado, los conocedores, consideraron que la más elegante fue Kate Middleton, quien eclipsó a la primera dama de Estados Unidos, luciendo un traje marfil con abrigo de encaje de Phillipa Lepley mientras que la señora Trump llevó un Carolina Herrera amarillo, con escote bardot, que suele preferir, zapatos de tacón en terciopelo color lila, que combinaban con su cinturón del diseñador Manolo Blahnik. Los aretes fueron pendientes en forma de lágrima y piedras aguamarina. Para algunos, aunque estaba muy elegante, no fue el color indicado para una cena en el castillo.

En el caso de Kate, llevó los pendientes que le dejó la reina Isabel II, fallecida tres años atrás, que corresponden a unos de racimo ovalado. También quiso lucir condecoraciones victorianas. No obstante, la mayor atención estuvo en la tiara que llevó la futura reina, se trata de la tiara favorita de Lady Di, una pieza elaborada en 1913 que ha tenido varias propietarias a lo largo de su existencia.

La tiara de los enamorados que recordó a Lady Di

La tiara, conocida como la Lover’s Knot, en español, la del los enamorados está formada por 19 arcos de diamantes decorados con 39 perlas, es una de las piezas más costosas y clásicas del joyero real británico.

Fue diseñada por la casa Garrad después de que la reina María de Teck la pidiera, a su gusto y correspondería a una réplica de la Cambridge Lover’s Knot, creada en 1818. No siempre ha sido igual, ya que ha ido sufriendo cambios, adaptándose a los gustos de cada una de sus dueñas.

Isabel II la recibió en 1953, cuando fue coronada reina y se la heredó la reina María. Isabel la usó por primera vez durante su gira de coronación por la Commonwealth.

Años más tarde, se la pondría para el estreno de la película Dunkerque en 1958 en Leicester Square, de Londres.

¿Por qué Lady Di tuvo que devolver la tiara?

Cuando Lady Di y Carlos se casaron, Isabel II se la dio a la joven princesa, que la convirtió en todo un símbolo, ya que fue la única tiara real que Diana de Gales usó en vida. Cuando Carlos y Diana se divorciaron, Lady Di tuvo que devolver la Lover’s Knot.

A partir de ese momento, quedó guardada por más de 20 años, hasta que hace 10, en el 2015, Isabel II decidió dársela a Kate Middleton. Ese mismo año la futura reina la lució por primera vez y la ha repetido en importantes eventos de estado, en total, una decena de ocasiones.

La tiara que recuerda a Diana también se ha convertido en símbolo de alegría y bienestar. Kate volvió a usarla tras superar el cáncer. En este 2025 la lució en julio pasado en la visita del presidente francés Emmanuel Macron y Brigitte Macron, y la repitió este 17 de septiembre.

