Príncipe Harry llega a Londres al juicio contra periodistas por interceptaciones ilegales

El duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III, quien reside en Estados Unidos, entró a pie al edificio de la corte, en el centro de Londres, donde le esperaban decenas de periodistas, en un caso muy mediático en el Reino Unido. Llegó sonriente y con traje oscuro.

Los demandantes, entre ellos también la actriz Sadie Frost, acusan a los periódicos de ANL -’Daily Mail’, el ‘Mail on Sunday’ y ‘MailOnline’- de prácticas ilegales de obtención de información que se prolongaron en el tiempo y vulneraron su derecho a la privacidad.

Las acusaciones del príncipe Harry y otras celebridades

Sostienen que periodistas y colaboradores del grupo recurrieron a métodos ilícitos como interceptación de mensajes de voz, colocación de dispositivos de escucha, engaño para acceder a registros privados —lo que se conoce como ‘blagging’— y el uso de investigadores privados para obtener información personal.

Associated Newspapers rechaza las acusaciones y asegura que su periodismo ha sido siempre legal.

Además del príncipe Harry -que se prevé que declare el jueves-, entre los demandantes figuran el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, Doreen Lawrence —madre del joven Stephen Lawrence, asesinado por motivos racistas— y el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes.

De los siete demandantes, el duque de Sussex; Liz Hurley con su hijo, Damian; Frost y Hugues se personaron en la sala para seguir la primera sesión de este juicio, que se espera que dure nueve semanas.

En su primer alegato ante el juez Matthew Nicklin, el abogado de las presuntas víctimas, David Sherborne, dijo que a lo largo de este proceso demostrarán que las acusaciones contra ANL “no son absurdas”, como dice la empresa, sino que hubo numerosos ejemplos de prácticas ilegales que tuvieron un grave impacto en sus clientes.

Antes del juicio contra Associated Newspapers, el príncipe Harry ya logró resoluciones favorables en otros casos por escuchas telefónicas y obtención ilegal de información.

En 2023, el Tribunal Superior falló contra Mirror Group Newspapers (MGN), al considerar probado el uso de interceptación de mensajes y otras prácticas ilícitas en artículos sobre él, y le concedió 140.600 libras en daños (162.250 euros), además de un acuerdo posterior para cerrar el resto de reclamaciones.

En 2025, News Group Newspapers, editora de ‘The Sun’ y del desaparecido ‘News of the World’, alcanzó un acuerdo extrajudicial con el príncipe que incluyó una disculpa pública y el pago de una indemnización. EFE

Aquí más noticias que son tendencia