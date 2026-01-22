Príncipe Harry testifica y recuerda casi en llanto, sufrimiento de Meghan Markle: “horrible”

Durante dos horas el hijo menor del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana declaró frente al tribunal en Londres, en medio del juicio contra Associated Newspapers, el grupo de comunicaciones del ‘Daily Mail’ y ‘The Mail on Sunday’, acusado de prácticas ilegales para obtener información del duque de Sussex y su entorno más cercano, incluida su esposa, la exactriz Meghan Markle.

En su declaración, Harry mencionó que era hora de finalizar la “miseria” que cree ha debido soportar por cuenta de los mencionado periódicos británicos que están siempre en busca de información sobre él y su familia.

El príncipe se vio visiblemente molesto y luego, muy conmovido al recordar que ha padecido una situación extrema por cuenta de las filtraciones en las que ha incurrido el grupo de comunicaciones.

“Está mal hacernos pasar a todos esto otra vez. Lo que se requiere es una disculpa y cierta responsabilidad. Es una experiencia horrible”, dijo Harry.

Las palabras con las que describió su situación fueron duras y se convirtieron en titular de los medios europeos. “Por ponerme aquí y enfrentarme a ellos han continuado atacando y han hecho de la vida de mi mujer una absoluta miseria”.

Príncipe Harry habla de su sufrimiento por presión de medios

Indicó que los ataques que su esposa Meghan ha recibido en medio de esta caza de ‘información’, bien sea escuchando llamadas privadas o interceptando vuelos, han sido despiadados desde que comenzó con ella diez años atrás.

“Cuando mi relación con Meghan, mi ahora esposa, se hizo pública a finales de 2016 empecé a verme cada vez más incómodo con la idea de no hacer nada contra la prensa al ver los crueles y persistentes ataques, los artículos acosadores e intrusivos, a veces racistas, que tenían que ver con ella. La situación empeoró cuando se quedó embarazada y después de que naciera nuestro hijo Archie”, puntualizó en su argumentación.

Además, hizo señalamientos sobre la presión que sobre él han ejercido estas prácticas e incluso los acusó de querer que él se convirtiera en un adicto: “Tenían una obsesión con tener cada aspecto de mi vida bajo vigilancia para poder ganar a su competencia y volverme paranoico más allá de lo creíble, aislándome y probablemente queriendo que acudiera a las drogas y al alcohol para vender más periódicos".

Según la revista ‘People’ la voz de Harry se quebró al hablar del asunto y estuvo al borde del llanto cuando se refirió al sufrimiento suyo y de su mujer.

Harry no es el único demandante en este caso. Celebridades como Elton John y Elizabeth Hurley también señalan al grupo de estas prácticas ilícitas para conseguir información y vender sus ejemplares.

Recordemos que no es la primera vez que Harry se enfrenta con la prensa. En un juicio anterior llegó a un acuerdo con The Sun, quien se excusó con el duque y se comprometió a pagar más de 10 millones de euros por daños

