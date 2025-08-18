¿Quién es Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega acusado de violación

Marius Borg Høiby es un nombre que ha aumentado en su búsqueda en internet en los últimos días, llegando a ser tendencia.

Se trata del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, quien está acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación. Lo anterior por supuesto, supone uno de los mayores escándalos para esa casa real, a pesar de que esta ha indicado en varias oportunidades que en realidad él no es miembro de la realeza noruega. Pese a ello, es claro que Marius ha crecido en medio de los nobles.

Marius Borg Høiby, tiene 28 años, y es producto de una relación de la princesa Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

Høiby ha estado lidiando con problemas de excesos por un largo tiempo, él mismo ha hablado de alcoholismo y drogas, aunque sobre los cargos de delitos sexuales ha insistido en su inocencia.

EN su primera declaración Marius Borg Høiby, este 4 de febrero, negó que el material hallado en su teléfono estuviera relacionado con actos de violación. También ha negado que su madre haya manipulado el teléfono borrando información antes de entregarlo a las autoridades, así lo indicó el diario noruego VG cuando fue arrestado por la policía en agosto del 2024. Ese día tuvo un incidente en casa de una exnovia.

A partir de ahí se comenzaron a hallar fotos y videos de supuestos actos sexuales o simplemente fotos de mujeres desnudas, que habría obtenido sin consentimiento de ellas.

El hijo de la princesa de Noruega lloró en juicio

El hijo de la princesa podría ser condenado a 10 años de prisión si es declarado culpable en un juicio, que se planea termine el próximo 19 de marzo.

El martes, primer día del juicio, el joven se declaró inocente de los cargos más graves relacionados con violación y violencia doméstica. Admitió otros menores como el de conducir con exceso de velocidad. “Me resulta muy difícil hablar delante de tanta gente. He estado rodeado por la prensa desde que tenía tres años. Me han acosado desde entonces”, dijo según recogieron los medios locales que informaron además que el joven lloró.

EL juicio se lleva a cabo con la presencia de decenas de periodistas nacionales e internacionales, ha causado molestia ya que está prohibido tomarle fotos al acusado.

También hay que decir que Borg Høiby, ha tenido problemas de salud mental desde que era niño y también ha quedado al descubierto que ha tenido inconvenientes con su medicación.

Aseguran que Borg Høiby tuvo relaciones sexuales con una mujer inconsciente

Uno de los incidentes que lo ha llevado a la justicia ocurrió en el 2018 en una fiesta celebrada en el sótano de la residencia familiar del príncipe heredero, en las afueras de Oslo. Según la fiscalía, Borg Høiby se grabó a sí mismo manteniendo relaciones sexuales con una mujer que estaba inconsciente.

El hijo de Mette-Marit aceptó haber tenido relacione sexuales con la mujer pero negó que hubiera una segunda ocasión que él hubiera grabado cuando ella estaba inconsciente. “Tuvimos relaciones sexuales completamente normales, por lo que recuerdo (…) Después, le dije que se fuera. Así que le llamé un taxi. No tengo relaciones sexuales con personas que no están despiertas”, habría dicho en el juicio.

