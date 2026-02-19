Tarot de Mavé del 16 al 22 de febrero: lectura para Leo, Virgo, Libra, Escorpión y demás

Leo:l a¿a , pero otra Fotografía por: Archivo Particular

Tarot para Leo

A pesar de su discreción muchas personas reconocen su autoría en varias iniciativas… Usted no empuja para instalarse en la primera fila, no está afanado por hacerse notorio con el fin de que todos lo miren y alaben, no se hace propaganda. Su discreción es valorada por quienes están saturados con la exhibición de los egos que convierte a este planeta en un escenario lleno de narcisos, con bombazos de luces y estruendo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Virgo

Si las cosas se complican su primer impulso es planear un viaje; es alentador contemplar la posibilidad de moverse sin quedarse atrapado en el cerco de los problemas. Últimamente, ante las complicaciones de la realidad, usted ha fantaseado con viajar por selvas espesas que esconden fieras y sombras del más allá, páramos llenos de frailejones en donde se toca el cielo, lagunas sagradas, valles y senderos rodeados de raques, manos de oso y trompetos azules ¿Viajará? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

Su sentido del humor lo ayuda a reírse con ganas de todo, incluso de sí mismo; a poner las cosas en su lugar, tantas grandilocuencias y sandeces que empalagan. También baja del pedestal a quienes se han trepado allí, ceremoniosos, inflados de vanidad. Su sentido del humor es efectivo para cruzar el puente levadizo de los días y llegar a otra parte. Para algunos “el sentido del humor es gracia divina”. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el diez de bastos del Tarot, hay cosas que necesita terminar cuanto antes; no lo puede hacer solo, depende de las decisiones de otros… Los días corren y usted no ha vuelto a saber cómo va todo; le preocupa que no se haga nada, seguir a la espera. Tiene urgencia de empezar nuevos caminos con la mente libre sin dejar cabos sueltos por ahí. Tendrá que estar encima de las cosas para no caer en el limbo; ya sabe cómo es. Una vela anaranjada durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Varios, conocedores en distintas materias, señalan lo que se está haciendo mal, error más error, hasta evidenciar una cadena de errores… Son lúcidos para encontrarlos, los descubren de golpe y proponen soluciones a las que se debería llegar para no seguir en el atraso. Son espectadores, revestidos de autoridad, que no pasan de ahí y deberían hacer algo: esto es lo que usted piensa y el jueves les dirá a varios. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Influenciables todos… Es muy difícil reflexionar, ser independiente de las multitudes que siguen a sus ídolos y hacen lo que les digan: participan en alborotos, invalidan a quienes piensan distinto, niegan su existencia, cancelan. Usted reconoce que no está a salvo de estas mareas influenciadoras que lo pueden arrastrar. Su conciencia le permite estar en guardia, como asegura el cinco de espadas, su único arcano del Tarot. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.