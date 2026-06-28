Terremoto en Venezuela: Famosos que murieron en la tragedia. Hay reinas, actores y músicos

Los dos terremotos que afectaron sobre todo a la zona de La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas, capital venezolana, han dejado varias víctimas relacionadas con el mundo de la música, la actuación y los reinados .

Una banda completa se acabó

Una de las primeras pérdidas del ambiente musical del vecino país fue la de banda Van Der Dijs, cuyos integrantes fallecieron. La banda que apenas tenía dos años de trayectoria había comenzado a cosechar éxitos tras su presentación en el Festival Nuevas Bandas. Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault murieron tras el doble terremoto.

Según la información publicada por medios locales, los músicos se encontraban reunidos la tarde del miércoles 24 en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarena. Allí realizaban un ensayo como parte de la preparación para sus próximas presentaciones, entre ellas un concierto programado para el 27 de junio en Punto Fijo.

Ocho días antes de los trágicos hechos, los jóvenes se habían presentado en la Sala Experimental de Venezuela.

Un Dj, una reina, una actriz y un humorista murieron

El DJ Marlon Pérez también murió, junto a su esposa Alexandra Melean, conocida como la Reina del Deporte de La Guaira, quien estaba embarazada.

Ocho días antes, el 16 de junio, el artista había publicado su visita a Colombia, más exactamente a Medellín. Ese fue su último post.

De igual manera, se confirmó la muerte del futbolista Yimvert Berroterán, de 18 años, y la de compañera la influencer, reina de belleza y generadora de contenido Valentina Sandoval, quienes quedaron atrapados en medio de la Zona de Los Corales. Varios internautas mencionaron que los dos estuvieron con vida por horas, pero no fue posible que llegara ayuda. Sus muertes se confirmaron el 26 de junio.

Este mismo día se confirmó que el joven de 19 años Cristhian Anibal Teixeira Míster Teen Turismo La Guaira 2026, fue localizado sin vida bajo los escombros de las Residencias Arichuna, en Los Corales, donde estaba visitando a un amigo.

El sábado 27 varios medios confirmaron que la humorista Gabriela Verónica Fleritt, quien estaba desparecida tras la tragedia fue hallada sin vida. Se encontraba en su residencia en Macuto cuando ocurrió el desastre.

Gabriela, de 55 años, estuvo en varias producciones de televisión como Bienvenidos (1993-2001), La guerra de los sexos (2000-2003), Cheverísimo (2001-2002) y ¡A que te ríes! (2010-2013).

También estuvo en las telenovelas Amor de papel (2003), El amor las vuelve locas (2005), Los querendones (2006) y Natalia del Mar (2011).

Sin embargo, en algunas publicaciones se desmentía su fallecimiento y se indica que sigue desaparecida pues sus allegados guardarían la esperanza de encontrarla en vida.

El humorista Jair Oquendo, integrante del colectivo Stand Up Comedy La Guaira, también figura dentro de las víctimas fatales del desastre.

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