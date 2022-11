Alejandro Fernández anuncia concierto en Colombia. ¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta?

El ícono de la música ranchera Alejandro Fernández regresa a Colombia para complacer a todos los fanáticos de su voz y su herencia musical con su gira ‘Hecho en México’, la cual visitará varios países y ciudades de Latinoamérica desde febrero del próximo año. Este tour, que ya se ha presentado en Estados Unidos y otros países de la región con gran éxito, arrancará otra etapa desde el 20 de febrero del 2023 en Chile, cuando el Potrillo se presenté junto a sus más de 20 músicos en la Quinta de Vergara, abriendo con su show el Festival de la canción de Viña del Mar.

DÓNDE Y CUÁNDO SE PRESENTA EN COLOMBIA

El próximo 17 de marzo del 2023 regresa Alejandro Fernández a concierto en Bogotá. Foto: Concierto Alejandro Fernández - Concierto Alejandro Fernández

Alejandro Fernández visitará varios países con la gira ‘Hecho en México’ en 2023. En la lista se encuentran Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y desde luego, su amada Colombia, país con el que siempre ha manifestado gran afinidad y en el que por ello mismo visitará tres ciudades: Cali, Bogotá y Medellín. Precisamente, la primera fecha anunciada el día de hoy y que se convierte en el epicentro de su visita a Colombia es Bogotá, confirmando que el viernes 17 de marzo estará con todos sus músicos y sus grandes éxitos en el Movistar Arena; sin duda alguna el mejor día para vivir y disfrutar el regreso a la capital de este artista ganador de varios premios Grammy.

BOLETERÍA PARA ALEJANDRO FERNÁNDEZ BOGOTÁ

La fecha de Alejandro Fernández en Bogotá para el próximo 17 de marzo contará con boletería disponible a partir de este jueves 1 de diciembre por medio del portal TuBoleta.com en 10 localidades disponibles. Desde las 10:00 a.m. del 1 de diciembre hasta las 10:00 a.m. el 3 de diciembre del 2022 habrá más de 8000 boletas disponibles para preventa a clientes del Grupo Aval, a partir de allí el resto del público podrá acceder al resto de existencias en todas las localidades. Dicha boletería en preventa oscila entre los $160.000 a los $299.000 en Piso 3; los $199.000 a los $399.000 en Piso 2; y los $660.000 a los $760.000 en Platea y Tribuna Fan. No te pierdas este espectáculo presentado por Ocesa Colombia en el Movistar Arena de Bogotá.

