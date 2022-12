Fin de año: estas fueron las 10 canciones más escuchadas del 2022 en Colombia

Durante el año 2022, Colombia fue un escenario importante para la reactivación de los conciertos de artistas nacionales e internacionales. La capital y otras ciudades principales del país recibieron a cantantes del nivel de Guns n’ Roses, Rosalía, Dua Lipa, Coldplay, Jorge Drexler y muchos más.

Spotify es una de las plataformas digitales de música más famosas alrededor del mundo, y parece que una de las favoritas de los colombianos cuando se trata de escuchar música. Hace unos días, Spotify publicó que además de ser un país musical, Colombia prefirió, este 2022, el género urbano por encima de la salsa u otros ritmos nacionales.

Antes de debutar como cantante, el reguetonero Feid se destacó en la industria como compositor y productor de importantes figuras del género. Foto: Instagram - Instagram

Canciones más escuchadas en Colombia en el 2022

En el país, especialmente en Medellín, predominan los artistas que han dejado y siguen dejando en alto el nombre de los colombianos alrededor del mundo Feid, Karol G, Ryan Castro y Blessd son algunos de ellos. Mismos que, este año, hicieron importantes presentaciones al interior del país.

La plataforma publicó hace unos días su ranking de las 10 canciones más escuchadas del año en Colombia, y el reguetón predominó en la lista que, como era de esperarse, lidera el boricua Bad Bunny. Del total en la lista, la mitad, cinco, son canciones del artista de 28 años. En el top se nombran a cinco colombianos, muy bueno para la industria musical y del género en nuestro país: Feid, Karol G, Ryan Castro, Blessd y Bomba Estéreo.

10. Ferxxo 100 - Feid

9. Medallo - Blessd, Justin Quiles, Lenny Távarez

8. Moscow Mule - Bad Bunny

7. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo

6. Provenza - Karol G

5. Tití me preguntó - Bad Bunny

4. Efecto - Bad Bunny

3. Monastery - Ryan Castro, Feid

2. Ojitos lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo

1. Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

Las 10 mejores frases de canciones que dejó el 2022

Extraoficialmente, varios internautas y amantes de la música crearon su propio ranking de frases de canciones memorables que les dejó este año 2022. Dependiendo de los gustos, algunas son de las canciones más escuchadas de los artistas más sonados o de los temas más recientes.

L os colombianos que también se destacan, por supuesto, el puertorriqueño Bad Bunny también fue mencionado. “Te diría que volvieras, pero eso no se pide”, hace parte de La Bachata, uno de los más recientes éxitos de Manuel Turizo. “Tú no eres bebecita, tú eres bebesota” y “Yo le hablé a Dios y tú eres su respuesta, aprendí que los momentos lindos nunca cuestan”, dicen las dos canciones del ‘Conejo malo’ Me porto bonito y Ojitos lindos. La colombiana Shakira también está en la lista con Te felicito, canción que estrenó semanas después de confirmar su polémica separación con Gerard Piqué.

‘La Bichota’ Karol G sonó con MAMII. La participación de los colombianos en la película de Disney Encanto también llamó la atención mundial, No se habla de Bruno, interpretada por Carolina Gaitán y Mauro Castillo fue una de las favoritas de la historia. Por último, gracias a la virtualidad y TikTok, la canción Quédate de Bzrp, con su frase “Quédate que ya no quiero nada que no sea contigo”, acumuló millones de reproducciones