Según el documento de la Adres, entre mayo de 2025 y abril de 2026 identificaron 149.533 víctimas únicas asociadas a siniestros de tránsito en colombia que hicieron, al menos, una reclamación ante el sistema. De ellos, el 98,6%, es decir, 147.431 casos,…

La Adres, llamada el "banco" de la salud por manejar todos los recursos del sistema, publicó un informe que ofrece detalles de lo que está sucediendo con los siniestros de tránsito en el país, que, a los ojos de muchos especialistas, se han convertido en un serio problema de salud pública.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

149 mil víctimas de siniestros de tránsito en un año: ¿En cuáles departamentos y qué días?

Según el documento de la Adres, entre mayo de 2025 y abril de 2026 identificaron 149.533 víctimas únicas asociadas a siniestros de tránsito en colombia que hicieron, al menos, una reclamación ante el sistema. De ellos, el 98,6%, es decir, 147.431 casos, recibieron atención en algún centro de salud.

Publicidad

¿Quiénes fueron los más afectados en estos siniestros? En primer lugar están los peatones, que representan el 32,8 % de los casos. Eso quiere decir que hubo 48.365 casos.

(Lea Descartan ébola en los primeros cuatro casos que analizaba el Instituto Nacional de Salud)

Le sigue el grupo conformado por los motociclistas, en el cual hubo 44.006 afectados (29,8 %). Después están los ciclistas con 20.822 casos (14,1 %); los "ocupantes de otro vehículos" (17.115 casos); los ocupantes de motos (14.396) y el conductor de otro vehículo (2.727).

En total, en ese período, se registraron 558 muertes.

Además, dice la Adres, en los ocho primeros meses del 2026, tuvo que girar más de COP 496 mil millones por concepto de reclamaciones de siniestros de tránsito, eventos catastróficos y eventos terroristas.

Las lesiones más frecuentes y los días en los que ocurrieron los siniestros

En el período analizado, señala la Adres, las contusiones y los traumatismos fueron los diagnósticos más usuales entre quienes sufrieron siniestros de tránsito. La contusión más frecuente fue la de rodilla: hubo 11.084 casos (7,5 %). Le sigue el traumatismo de cabeza no especificado, con 8.611

casos (5,8 %), y la contusión del hombro y del brazo, con 6.239 casos (4,2 %). En el siguiente lugar está la contusión de tórax.

En la siguiente tabla se puede apreciar mejor cuáles son esos diagnósticos:

Respecto a los días donde más se suelen registrar los siniestros de tránsito, la Adres es clara: el domingo es el que registra el mayor número de víctimas, con 28.223 casos (18,9 % del total). Ese día es también en que tiene la letalidad más alta: 0,54 %, frente a 0,39 % del sábado y 0,38 % del lunes.

Sin embargo, el sábado y el lunes también presentan cifras muy similares en números absolutos: 22.320 (14,9 %) y 22.313 (14,9 %), respectivamente. El martes y el miércoles registraron los valores más bajos, con 18.764 (12,5 %) y 18.380 (12,3%) víctimas.

Por otro lado, el jueves y el viernes presentaron cifras parecidas: con 19.764 y 19.769 casos (13,2 % cada uno).

Siniestros de tránsito según el día de la semana en el que ocurren. Foto: Adres

La mayor parte de las víctimas están en un rango de edad entre los 15 y los 29 años. Las mayores tasas están entre las personas entre 20 a 24 años, aunque el índice de letalidad más alto está entre los mayores de 65 años: 1,11 % , frente a 0,54 % de quienes tenían entre 50 y 64 años.

¿En cuáles regiones ocurren más siniestros?



Según el documento de la Adres, los hombres tienen más siniestros de tránsito que las mujeres. Hay 7,3 víctimas por cada 1.000 habitantes entre ellos y 3,5 entre ellas.

Respecto a los lugares donde más ocurren siniestros de tránsito, Cesar es el departamento donde está la tasa más alta: 725 víctimas por cada 100.000 habitantes, seguido por Magdalena (719), Valle del Cauca (718), Córdoba (714) y Atlántico (518).

Chocó (1), Guainía (13), Caldas (38) y Nariño (69) registraron, por otra parte, las tasas más bajas. San Andrés y Vaupés no registraron víctimas en el periodo de análisis.

Publicidad

En la siguiente tabla se puede apreciar mejor la situación por departamentos:

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺