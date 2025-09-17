ADRES suspende pagos a 23 IPS por no contar con instalaciones para prestar sus servicios Foto: Getty Images/iStockphoto - Oscar Giraldo

La ADRES, conocida como el banco de la salud, publicó este miércoles 17 de septiembre un comunicado en el que anunció medidas administrativas contra 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) ubicadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.

En el documento, la entidad explicó que la decisión obedece a la “presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)”.

En una primera medida, a través de la resolución 0087804 de 2025, se suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que habían radicado más de $4.911 millones. Estas instituciones son:

Atlántico:

🩺 ASCLEP Salud IPS S.A.S.

🩺 Clínica San Rafel LTDA.

🩺 IPS Villa Estadio S.A.S.

🩺 Nova Salud Integral IPS.

🩺 Rehabilitar de La Costa.

En Valle del Cauca:

🩺 Ambulancias Salud y Vida RC S.A.S.

🩺 Asociación de Emergencias Médica S.A.S.

🩺 Equipo Prehospitalario de Cali E.P.C S.A.S

🩺 Grupo Ambulancias J1 S.A.S.

🩺 Medic Servicio Médico en Casa S.A.S.

🩺 Orthopedic Join S.A.S.

Magdalena:

🩺Centro Integral de Salud San Gabriel IPS S.A.S.

Luego, mediante la resolución 0087805 de 2025, se suspendió de manera indefinida la posibilidad de registrar cuentas bancarias ante la ADRES a 11 IPS adicionales, que son:

Atlántico:

🩺 Clínica Moscati S.A.S.

🩺 IPS Alma Salud MIA.

🩺 IPS Solosalud K& S.A.S.

🩺 Global Medica S.A.S.

🩺 Salus Integral y Preventiva IPS.

🩺 IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S.

🩺 IPS JASA médica S.A.S.

Córdoba:

🩺 IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S.

🩺 Centro Médico Torresalud IPS.

Magdalena

🩺 Famica.

🩺 Saluvida.

De acuerdo con la entidad, como parte del proceso, ya se notificó a los representantes de estas IPS, quienes tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

Estas irregularidades, aclaró la ADRES, fueron detectadas mediante “visitas físicas de control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados”.

