AFIDRO dice que la crisis de la Nueva EPS es una emergencia humanitaria

“La crisis de la Nueva EPS se convirtió en una emergencia humanitaria”. Esa fue la alerta que emitió la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) a través de un comunicado. Según el gremio, esta situación estaría afectando directamente a cerca de 11 millones de pacientes en todo el país.

Además de la alerta, AFIDRO hizo un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades de control ante el acelerado deterioro financiero de la Nueva EPS. De acuerdo con datos de la Contraloría General, la deuda de la entidad aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de COP 5,42 billones a COP 21,37 billones.

“Su patrimonio pasó de COP 485.209 millones positivos en 2022 a COP –6,25 billones en marzo de 2025, lo que el propio ente de control califica como una ‘inviabilidad estructural’”, detalló el gremio.

En el comunicado, AFIDRO explicó que, a sus ojos, este deterioro económico estaría teniendo un impacto directo en la entrega oportuna de medicamentos, la continuidad de tratamientos y el acceso a servicios de salud para más de 11 millones de afiliados.

Las instituciones prestadoras de salud también se han visto afectadas, según el gremio. De acuerdo con las cifras citadas, a Nueva EPS le han sido interpuestos embargos por más de COP 2 billones por parte de 95 instituciones prestadoras de salud, debido a la falta de pagos, “lo que pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes”.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, aseguró que la crisis de la Nueva EPS no es solo un problema de balances contables, sino una situación que “pone en riesgo vidas humanas, porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”.

A juicio de Gaitán, se trata de un problema estructural, asociado a que no se reconocen las verdaderas necesidades del sistema, no se realizan giros oportunos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), “como ocurre con los presupuestos máximos, y a que los distintos agentes de la cadena se encuentran asfixiados financieramente”.

Entre las acciones que propone el gremio para enfrentar esta situación está la convocatoria de una Mesa Técnica de Emergencia, con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud, la ADRES, los gremios hospitalarios, las asociaciones de pacientes y el sector farmacéutico. El objetivo, indicó AFIDRO, es definir un cronograma de estabilización.

Otra de las estrategias planteadas apunta a garantizar flujos directos y trazables desde la ADRES hacia los prestadores y operadores farmacéuticos, sin intermediación que retrase los pagos; establecer un plan de contingencia farmacéutica; y visibilizar la situación financiera real de la Nueva EPS y de las EPS intervenidas, a través de auditorías externas.

