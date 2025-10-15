Bernardo Camacho, exinterventor de Nueva EPS, sería el superintendente de Salud

Bernardo Camacho fue, hasta hace unos meses, el interventor de Nueva EPS. Foto: Nueva EPS

Bernardo Armando Camacho Rodríguez, exinterventor de Nueva EPS, sería el nuevo superintendente de Salud. Este miércoles 15 de octubre, su hoja de vida de fue publicada en la página de aspirantes de Presidencia.

Camacho entraría a ocupar el cargo en reemplazo de Giovanny Rubiano García. Aunque desde hace días circulaban rumores sobre el posible retiro de Rubiano, hasta el momento, no se conocen las razones oficiales de su salida.

El pasado 14 de octubre, hacia el mediodía, la Supersalud aseguró que Rubiano presentó su renuncia. Sin embargo, otras fuentes sugieren que la petición de su salida habría surgido en Presidencia.

El ahora exsuperintendente estaba citado este martes a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, convocado por el congresista Andrés Forero, pero no asistió, argumentando una cita médica.

Este miércoles, además, Rubiano respondió a denuncias que han surgido sobre su gestión al frente de la entidad. Se refirió a las declaraciones entregadas por Dennis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, quien habló de presuntos hechos de corrupción dentro de la Supersalud.

Silva aseguró que Rubiano, durante su gestión, “se dedicó a hacer de todo, menos a pensar en cómo mejorar el sistema de salud”. Añadió que “los nombramientos de interventores fueron vergonzosos, la corrupción creció enormemente y, presuntamente, al interior de la Superintendencia Nacional de Salud opera una red macabra de corrupción”.

Por su parte, el saliente superintendente buscó desmentir “de manera categórica” estos señalamientos que “afectan du derecho al buen nombre y el de la entidad”, afirmó. Rubiano agregó que ya interpuso “las denuncias y acciones legales pertinentes” con el propósito de proteger su reputación y la de la Superintendencia.

¿Quién es Bernardo Camacho?

Bernardo Camacho, quien llegaría como jefe de la Superintendencia Nacional de Salud, es un médico cirujano graduado de la Universidad Nacional. Tiene una especialización en Gerencia de Servicios de Salud y una maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ha trabajado en el sector público, puntualmente en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, donde se desempeñó durante más de 30 años. Luego, en 2017 ingresó al Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) de la capital. Allí estuvo hasta el año pasado.

El 15 de noviembre de 2024, Camacho fue designado como el agente interventor de Nueva EPS, la más grande del país, con 11.7 millones de afiliados. En ese momento, el nombramiento de Camacho generó algunas críticas. Dos personas que conocen por dentro el mundo de la salud dijeron a El Espectador, en aquel entonces, que lo consideraban “grave”, pues no contaba con experiencia administrativa.

“El aseguramiento en salud requiere de personas idóneas y técnicas. Una EPS es un mundo diferente a la prestación (IPS) y a la investigación”, mencionó una de las fuentes en ese momento.

En agosto pasado, la Supersalud anunció cambios en sus interventores, entre ellos Camacho. La Supersalud aseguró que su gestión terminaba “con avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional”.

Sin embargo, como hemos contado en este diario, también ha habido múltiples críticas a su gestión. El Espectador tuvo acceso a un diagnóstico interno de Nueva EPS que revela un deterioro acelerado en la atención a los pacientes: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160% y los traslados entre hospitales tardan, en promedio, casi 20 horas más que hace un año. La EPS atraviesa una de sus crisis más grandes hasta ahora.

