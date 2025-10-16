Supersalud fija plazo para que se reporten medicamentos con dificultades de entrega

Aunque los gestores farmacéuticos existen formalmente desde 2019 en el sistema de salud (y desde mucho antes en la práctica), hasta ahora no tenían una reglamentación que definiera con precisión sus funciones, condiciones de operación y alcances. /Oscar Perez. Foto: Oscar Perez

En los próximos días, la Superintendencia de Salud convocará a más de doscientos delegados por parte de los gestores farmacéuticos con presencia en Colombia, para socializar la nueva normatividad que plantea mayores controles sobre estos actores del sistema de salud colombiano.

En concreto, la Supersalud ha expedido varias circulares externas a lo largo de este año, así como una resolución del Ministerio de Salud (la 1809 de 2025), en la que se reglamentan los requisitos para la operación y financieros de los gestores farmacéuticos, los encargados de la dispensación de medicamentos.

“Es la primera vez que la Supersalud expide una normativa técnica y que el Ministerio de Salud genera una regulación para estos vigilados del Sistema de Salud, que cumplen un rol fundamental como es la dispensación de las tecnologías en salud a los usuarios”, explicó la Superintendencia a través de un comunicado este jueves 16 de octubre.

Como contamos en esta nota, algunas de las nuevas responsabilidades son: reportar la naturaleza de su operación, informar en número de puntos de dispensación con los que opera, la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo de espera y el número de usuarios atendidos por punto de dispensación.

Otra de las responsabilidades de la nueva regulación, tiene que ver con el reporte de los gestores farmacéuticos sobre las tecnologías en salud que enfrentan dificultades para la dispensación y las causas del problema. Mientras la entidad se prepara para la socialización, informó que los gestores tendrán hasta el 5 de noviembre para entregar sus reportes.

Este nuevo marco regulatorio, explicó la Superintendencia, “surge como una respuesta directa a una de las principales preocupaciones en el sistema de salud: la inoportunidad en la entrega de medicamentos y dispositivos médicos”.

Además de aumentar la vigilancia reforzada sobre los gestores farmacéuticos, la entidad emitió esta resolución para tener “más dientes” en cuanto a la inspección, vigilancia y control sobre estos actores.

De hecho, agrega la entidad, el incumplimiento de las directrices, “dará lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de otras responsabilidades legales”.

