Así reacciona el mundo de la salud al nombramiento de la nueva ministra, Ana María Vesga

Ana María Vesga era la presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo. Foto: EFE - PRENSA ABELARDO DE LA ESPRIELLA

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En horas de la tarde de este jueves, 30 de julio, Abelardo de la Espriella anunció, por fin, quién será la nueva ministra de Salud. Como se venía rumorando desde hace varias semanas, será Ana María Vesga la encargada de liderar esa cartera, que recibe con varios desafíos.

Hasta este momento, Vesga se había desempeñado como presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo. Previo a estar en ese cargo lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI y la Vicepresidencia de Salud de esa asociación.

Su nombramiento ha sido aplaudido por varios actores. Sin embargo, también ha sido criticado por otros, que aseguran que hay un conflicto de interés al haber liderado el sector de las EPS.

“Es un insalvable conflicto de interés y una afrenta a la salud del pueblo colombiano, de los pacientes, de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, señaló la exministra de Salud y hoy senadora Carolina Corcho, quien también la criticó por haber dicho de maner frecuente que la UPC (la prima que paga el Estado a cada EPS por cada afiliado) no alcanza.

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Andrés Forero, senador del Centro Democrático le salió al paso a las críticas de Corcho y la señaló de haber sido “una de las principales artífices de la destrucción del sistema de salud”. A su parecer, al frente del Ministerio de Salud llega una mujer “honesta y trabajadora”.

El investigador Andrés Vecino, que había pedido su nombramiento en varias oportunidades en sus redes sociales, también consideró el nombramiento de Vesga como una “gran noticia para el sector salud (...). Es una gerente excepcional, excelente técnicamente y, más importante, buena persona”.

“Ana Maria Vesga la defensora a ultranza durante años de las EPS y el modelo fracasado en el que habitamos es la nueva Ministra de Salud. No sorprende en lo más mínimo y ya sabemos en manos de quien seguirá el negocio”, replicó, por su parte, Luis Carlos Leal, quien fue superintendente durante el Gobierno de Gustavo Petro y ha sido muy cercano a Carolina Corcho. A principios de este año fue blanco de críticas por los presuntos malos manejos financieros de los interventores que él designó en las EPS.

“Los mejores deseos para la nueva ministra de salud, Ana María Vesga. Tiene todas las cualidades para el cargo y enfrenta una tarea inmensa”, escribió en su cuenta de X, el exministro de Salud Fernando Ruiz.

Los diferentes gremios que hacen parte del sector salud también empezaron a manifestar sus diferentes posturas sobre el nombramiento.

Uno de los primeros en hacerlo fue la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que se mostró muy crítica al Gobierno de Petro.

“La ACSC da la bienvenida a la Ministra de Salud Designada Ana María Vesga Gaviria, y reitera su apoyo para el inicio de su gestión a través de una participación activa desde los objetivos misionales de la gremial, enmarcados en conceptos técnicos y científicos, con el fin de buscar una solución conjunta entre los diferentes actores del sistema y el gobierno entrante para solventar la crisis por la que atraviesa el sistema de salud que se traduzca en la mejora de los servicios para el paciente y la población en general”, señalaron en un comunicado.

La organización Pacientes Colombia se sumó a las felicitaciones y pidió que durante el nuevo período de Vesga haya “liderazgo técnico, capacidad de diálogo y decisiones urgentes para responder a la crisis humanitaria, financiera y operativa que atraviesa el sistema de salud”.

De igual forma, le solicitó a Vesga “liderar un proceso de empalme transparente y riguroso que permita conocer el estado real del sistema y la situación de las redes de prestación, el funcionamiento de las EPS intervenidas y las necesidades más urgentes de los territorios”.

La industria farmacéutica nacional no se quedó atrás. Asinfar, la asociación que agrupa a los laboratorios colombianos y está liderada por el médico Carlos Francisco Fernández, publicó otro comunicado. En él, señaló que el “conocimiento del sistema de salud” de Ana María Vesga y “su trayectoria en el aseguramiento, la industria farmacéutica y la representación gremial, le aportan una amplia experiencia para afrontar los desafíos del sector”.

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