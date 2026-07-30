Hay nueva ministra de Salud: De la Espriella designa a Ana María Vesga

Ana María Vesga se desempeñaba como presidenta de ACEMI. Foto: Cortesía

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En horas de la tarde de este 30 de julio, el presidente electo Abelardo De la Espriella por fin anunció quién será su ministra de Salud: se trata de la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, quien asumirá una cartera que enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años.

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“Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones”, dijo el presidente electo en sus redes sociales.

Vesga se venía desempeñando como presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo. Su nombre comenzó a sonar desde hace varias semanas, junto al de otras posibles candidatas como la exviceministra Diana Cárdenas y la excandidata al Congreso y cercana a Cambio Radical, Edna Tafur.

Es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Antes de llegar a Acemi, trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud.

Durante los últimos cuatro años al frente de Acemi, se convirtió en una de las principales voceras del sector asegurador. Ha participado activamente en los debates sobre la reforma al sistema de salud, el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la crisis financiera de las EPS y la sostenibilidad del sistema de salud. Sus intervenciones la llevaron a convertirse en una interlocutora habitual en las discusiones entre el Gobierno, el Congreso, los prestadores de servicios y los diferentes actores del sector.

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Antes del anuncio, distintos expertos consultados por El Espectador coincidían en que el nuevo liderazgo deberá actuar en dos frentes paralelos: atender la crisis inmediata del sistema y construir consensos sobre las transformaciones de fondo que necesita la salud.

El primer desafío será poner en marcha el plan de choque anunciado durante la campaña presidencial. Abelardo De la Espriella prometió una inyección de COP 10 billones para aliviar la crisis financiera del sistema, pero especialistas advierten que todavía falta definir de dónde saldrán esos recursos, cómo se distribuirán y cuánto tiempo tomará su ejecución.

Otro reto urgente será recuperar el acceso a medicamentos y procedimientos represados. Expertos consideran que el Ministerio deberá identificar rápidamente a los pacientes con mayores necesidades y adoptar medidas que permitan mejorar el suministro de tratamientos, tanto de alto costo como de uso frecuente.

La nueva ministra también recibirá un panorama complejo en las EPS intervenidas. Cerca de la mitad de los afiliados del país están concentrados en estas entidades, que acumulan buena parte de las deudas con hospitales y clínicas, además de miles de reclamaciones y atenciones pendientes. Para varios analistas, será prioritario establecer su verdadera situación financiera y definir cuáles son viables, cuáles requieren capitalización y cuáles podrían terminar en liquidación.

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Superada la coyuntura, el Gobierno deberá abordar una discusión más amplia sobre el futuro del sistema. Entre los temas que expertos consideran inaplazables están el financiamiento de la salud, la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el fortalecimiento del aseguramiento y la atención en las regiones más apartadas.

Para Augusto Galán, exministro de Salud, el país necesita avanzar hacia cambios estructurales sin caer en cambios bruscos de modelo. “Colombia no necesita volver al pasado; necesita aprender de él”, ha señalado. Antes de ser nombrada ministra de Salud, Vesga coincidía en que el sistema requiere más recursos, pero también una mejor manera de contratarlos y administrarlos.

Más allá de las medidas técnicas, varios líderes del sector coinciden en que uno de los principales retos será reconstruir la confianza entre el Gobierno, las EPS, los hospitales, los profesionales de la salud y los pacientes. Tras varios años de alta confrontación, esperan que el nuevo Ministerio recupere los espacios de diálogo para construir acuerdos alrededor de la sostenibilidad del sistema.

Con el nombramiento ya oficializado, la expectativa del sector es que en las próximas semanas el Gobierno precise cómo ejecutará el plan de choque prometido y cuál será la hoja de ruta para enfrentar la crisis inmediata sin dejar de lado las reformas que, desde hace años, distintos actores consideran necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

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