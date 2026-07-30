Así fue la cirugía que un médico hizo en Colombia a un paciente en India, a 25.000 km

Los doctores realizaron una cirugía bariátrica, conocida técnicamente como manga gástrica o sleeve gástrico, a un paciente que estaba en Indore, India. Foto: Hospital Internacional de Colombia (HIC)

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¿Se imagina que un doctor pueda operar a un paciente que está a más de 25.000 kilómetros de distancia? Esta hazaña, que puede parecer una escena de película, acaba de realizarse en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, Santander.

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Por medio de una telecirugía robótica, los doctores, liderados por Sudhir Srivastava, cirujano cardíaco robótico reconocido a nivel mundial, realizaron una cirugía bariátrica, conocida técnicamente como manga gástrica o sleeve gástrico, a un paciente que estaba en Indore, India, a más de 25.000 kilómetros de distancia.

De acuerdo con el hospital, esta es “la telecirugía de mayor distancia realizada hasta ahora en el mundo con este robot (el Mantra 3)”, que, en palabras más sencillas, hace que cada movimiento que el médico realiza con sus manos en Piedecuesta sea repetido por el robot en la India.

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Para lograr esta cirugía, ambos lugares tenían que estar conectados en tiempo real. Si bien en línea recta la distancia entre Colombia e India es de cerca de 15.000 kilómetros, la señal satelital tuvo que recorrer más de 25.000 kilómetros para conectar de forma exitosa al médico y al paciente.

“La intervención se realizó a un paciente de 50 años, con un peso superior a los 200 kilogramos y un diagnóstico de obesidad mórbida”, dice la entidad y agrega que este procedimiento “concluyó exitosamente, ratificando la precisión y seguridad de la cirugía robótica realizada de forma remota”.

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A los ojos de la entidad, este tipo de operaciones impulsa la formación de nuevos cirujanos, porque “permitirá que expertos acompañen en tiempo real el entrenamiento de otros especialistas, supervisando procedimientos, orientando decisiones e, incluso, tomando el control del robot de forma remota cuando la situación lo requiera”.

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