Ana María Betancur Henao será la nueva agente interventora de Asmet Salud EPS

Según la Supersalud, la nueva agente tendrá la responsabilidad de realizar una revisión integral de la situación administrativa, financiera, operativa y asistencial de la EPS. “Ese diagnóstico servirá como punto de partida para establecer las prioridades de la…

La Superintendente Nacional de Salud , María Andrea Godoy, posesionó a Ana María Betancur Henao como nueva agente especial interventora de Asmet Salud EPS S.A.S. , aseguradora con más de un millón y medio de afiliados, principalmente en Cauca, Caquetá, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

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Según la Supersalud, la nueva agente tendrá la responsabilidad de realizar una revisión integral de la situación administrativa, financiera, operativa y asistencial de la EPS. “Ese diagnóstico servirá como punto de partida para establecer las prioridades de la intervención”, dijo la entidad.

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Betancur tendrá un plazo de 30 días para presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de trabajo con las acciones que orientarán su gestión. Este fue el mismo plazo que se le dio a la agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), Sandra Milena Jaramillo, elegida a inicio de esta semana.

Sobre la formación y trayectoria de Betancur, la Superintendencia afirmó que es enfermera y especialista en Auditoría de Servicios de Salud. Tiene más de 20 años de trayectoria en el sector de la salud, donde ha ocupado cargos directivos, de auditoría y asistenciales en Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Su experiencia abarca procesos de aseguramiento, gestión del riesgo en salud, garantía de la calidad y salud pública.

Ahora estará al frente de Asmet Salud, EPS intervenida en el 11 de mayo de 2023, cuando tenía un poco más de 2 millones de afiliados. En ese momento, se tomó la decisión de intervenirla “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora”, según dijo la Supersalud hace tres años.

Además, explicaban que, con corte a febrero de 2023, la EPS acumulaba una deuda de COP 954.000 millones con sus prestadores y proveedores de servicios de salud. La EPS venía registrando, asimismo, un alto registro de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, especialmente en los departamentos de Caquetá, Risaralda, Caldas, Tolima, Santander y Norte de Santander. Para 2023, en el régimen subsidiado Asmet Salud ocupaba el quinto puesto en número de quejas entre las 13 entidades que estaban ahí.

La medida inicialmente iba por un año, pero doce meses después se renovó hasta el 12 de mayo de 2025. Cuando se cumplió este plazo, el Minsalud emitió una nueva resolución ordenando la prórroga por un año más, hasta el 11 de mayo de 2026. En esa fecha, se volvió a extender por un mes, hasta junio de 2026, y luego se determinó que seguía hasta el 12 de junio de 2027, o antes, si la Superintendencia Nacional de Salud lo considera pertinente.

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