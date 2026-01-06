Calendario epidemiológico 2026: qué es, para qué sirve y cómo funciona

Imagen de referencia. La influenza es una de las enfermedades que se vigilan gracias al calendario epidemiológico. Foto: Óscar Pérez

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud publicaron el calendario epidemiológico para 2026, una herramienta que sirve para el monitoreo de enfermedades en el país. Pero, ¿cómo funciona y por qué es una herramienta tan importante?

El calendario epidemiológico es, en su mayoría, muy similar al calendario occidental, que usamos convencionalmente. La diferencia está en unas divisiones adicionales que se establecen en este con criterios epidemiológicos.

Se divide en 52 (o 53, dependiendo del año) semanas epidemiológicas que van desde el domingo hasta el sábado. Estas, a su vez, se agrupan en conjuntos de cuatro semanas, llamados períodos epidemiológicos.

Estos períodos no coinciden necesariamente con los meses que utilizamos en el calendario convencional. A veces, los últimos días de un mes se juntan con los primeros de otros, conformando un mismo período.

¿Por qué es importante el calendario epidemiológico?

El calendario epidemiológico es una herramienta clave para las entidades de salud del país. El Instituto Nacional de Salud, la cabeza de la vigilancia de enfermedades en Colombia, lo utiliza para analizar el comportamiento de las enfermedades que circulan a nivel nacional y saber si están teniendo un incremento, disminución o se están compartiendo igual.

Un ejemplo para entenderlo de manera sencilla es la influenza, un virus que circula comúnmente en el país, causando síntomas como estornudos, secreción nasal, dolores en garganta y cabeza, y, en algunos casos, fiebre.

El INS conoce cuáles son las semanas epidemiológicas del año en las que es usual que haya un pico de personas con influenza, y tener esta información le permite entender cómo se comporta año a año.

Si en una misma semana de dos años diferentes se presenta una variación importante de casos, la entidad puede empezar a estudiar qué está causando el comportamiento atípico en los casos de influenza.

También permite saber cuándo una enfermedad está llegando de manera anticipada al período en el que suele presentarse en el año.

Todo esto le sirve a las entidades del sector salud, encabezadas por el Ministerio de Salud, para tomar acciones de prevención y control de enfermedades, como jornadas de vacunación o recomendaciones preventivas.

