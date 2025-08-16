Los 10 países de la región que más casos de sarampión han registrado en 2025

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños. La OPS recordó que se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Foto: AFP - GEORGE FREY

Este viernes 15 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de América a reforzar las actividades de vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar las intervenciones, ante el aumento de casos de sarampión que se está registrando en la región.

Las cifras son contundentes: hasta el 8 de agosto de 2025, se han confirmado 10.139 casos de sarampión y 18 muertes relacionadas en 10 países. Esto, para hacerse una idea, representa un incremento de 34 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El sarampión, recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños y puede causar enfermedad grave, complicaciones e incluso la muerte.

La situación no es exclusiva de América. Como contamos hace algunos meses, los casos en Europa y Asia alcanzaron la cifra más alta observada desde 1997. Durante 2024, en la región europea se notificaron 127.350 casos de esta enfermedad, el doble de los notificados en 2023.

Tanto en Asia, Europa, como ahora en América, la OPS y la OMS coinciden en que los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación. En nuestra región, el 71 % de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18 % en individuos con estado desconocido.

Aunque la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) llegó al 89 %, un 2 % más que en 2023, y la segunda dosis creció un 3 %, al pasar del 76 al 79 %, la OPS destaca que sigue estando por debajo del 95 % recomendado para prevenir los brotes.

Al respecto, Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS señaló que “el sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo”.

Frente a los países con mayor número de casos, la lista la encabeza Canadá, con 4.548 casos. México y Estados Unidos le siguen, con 3.911 y 1.356 casos respectivamente. La lista la completan Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica con un caso.

En Colombia, pese a varias noticias falsas que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, no se han reportado casos de sarampión, como lo ha recordado el Instituto Nacional de Salud (INS). De hecho, desde 2020 no se reportan casos de sarampión en el país.

De las 18 muertes que se han registrado en la región, 14 se reportaron en México, tres en Estados Unidos y una en Canadá.

“Los brotes actuales están asociados a dos genotipos del virus del sarampión. Uno de ellos se ha identificado en ocho países, especialmente en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay”, concluyó la OPS.

