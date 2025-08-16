No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud

Los 10 países de la región que más casos de sarampión han registrado en 2025

Hasta inicios de agosto, en la región se han confirmado 10.319 casos de sarampión, un incremento de 34 veces en comparación con el mismo periodo de 2024.

Redacción Salud
16 de agosto de 2025 - 04:10 p. m.
Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños. La OPS recordó que se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva.
Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños. La OPS recordó que se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva.
Foto: AFP - GEORGE FREY
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este viernes 15 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de América a reforzar las actividades de vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar las intervenciones, ante el aumento de casos de sarampión que se está registrando en la región.

Las cifras son contundentes: hasta el 8 de agosto de 2025, se han confirmado 10.139 casos de sarampión y 18 muertes relacionadas en 10 países. Esto, para hacerse una idea, representa un incremento de 34 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Vínculos relacionados

Analizaron datos de 205 mil personas y tienen una advertencia sobre las papas fritas
Atacan misión médica en La Guajira; Ministerio de Salud rechaza la agresión
Clínica Palmira cierra temporalmente servicio de urgencias tras la renuncia del personal

El sarampión, recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños y puede causar enfermedad grave, complicaciones e incluso la muerte.

La situación no es exclusiva de América. Como contamos hace algunos meses, los casos en Europa y Asia alcanzaron la cifra más alta observada desde 1997. Durante 2024, en la región europea se notificaron 127.350 casos de esta enfermedad, el doble de los notificados en 2023.

Tanto en Asia, Europa, como ahora en América, la OPS y la OMS coinciden en que los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación. En nuestra región, el 71 % de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18 % en individuos con estado desconocido.

Aunque la cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) llegó al 89 %, un 2 % más que en 2023, y la segunda dosis creció un 3 %, al pasar del 76 al 79 %, la OPS destaca que sigue estando por debajo del 95 % recomendado para prevenir los brotes.

Al respecto, Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS señaló que “el sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo”.

Frente a los países con mayor número de casos, la lista la encabeza Canadá, con 4.548 casos. México y Estados Unidos le siguen, con 3.911 y 1.356 casos respectivamente. La lista la completan Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica con un caso.

En Colombia, pese a varias noticias falsas que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, no se han reportado casos de sarampión, como lo ha recordado el Instituto Nacional de Salud (INS). De hecho, desde 2020 no se reportan casos de sarampión en el país.

De las 18 muertes que se han registrado en la región, 14 se reportaron en México, tres en Estados Unidos y una en Canadá.

“Los brotes actuales están asociados a dos genotipos del virus del sarampión. Uno de ellos se ha identificado en ocho países, especialmente en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay”, concluyó la OPS.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Sarampión

Vacuna sarampión

Sarampión en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar