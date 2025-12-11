Cerca de 200 niños nacieron con esperma de un donante con un gen cancerígeno Foto: Shutterstock

Una investigación realizada por 14 cadenas de televisión públicas que hacen parte de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión, entre ellas la BBC, encontró que un donante de esperma, sin saberlo, era portador de una mutación genética que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Sus espermatozoides permitieron que se engendraran al menos 197 niños y niñas en 14 países de Europa.

De acuerdo con la investigación publicada por la BBC, una doctora citada aseguró que varios de los niños y niñas que nacieron gracias a este donante ya han fallecido. “Solo una minoría de los que han heredado la mutación escaparán del cáncer a lo largo de su vida”, detalla en el artículo la cadena británica.

El donante llegó en 2005, cuando era estudiante, al Banco Europeo de Esperma de Dinamarca, que se encargó de vender el material genético a distintos países. En un comunicado, la empresa señaló que las familias afectadas cuentan con su “más sincero apoyo”.

La BBC pudo establecer que el esperma del donante se comercializó durante aproximadamente 17 años. También detalló que, en su momento, los exámenes indicaron que gozaba de buena salud y que había superado todos los controles establecidos para los donantes.

Sin embargo, añadió la cadena británica, el ADN de algunas de sus células mutó antes de que él naciera. “Esto dañó el gen TP53, que tiene la función crucial de evitar que las células del cuerpo se vuelvan cancerosas”, explicó. Aunque la mayor parte de su cuerpo no contiene la mutación, se estima que alrededor del 20 % de su esperma sí la tiene.

Es por esta razón que cualquier niño o niña concebido con su esperma puede heredar la mutación en todas las células del cuerpo. Este fenómeno corresponde al síndrome de Li-Fraumeni, que presenta un riesgo de hasta el 90 % de desarrollar cáncer, especialmente durante los primeros años de vida.

En 2023, se bloqueó el uso del esperma de este donante tras descubrirse en la muestra una “nueva y potencialmente mortal alteración genética”

Clare Turnbull, profesora y genetista especializada en cáncer del Instituto de Investigación Oncológica de Londres, dijo a la BBC que, aunque el diagnóstico es devastador, es importante que las familias comiencen a realizar resonancias magnéticas del cuerpo y del cerebro cada año. También recomendó ecografías abdominales frecuentes para detectar tumores.

El Banco Europeo de Esperma, por su parte, en un comunicado aclaró que, por ahora, “ni el donante ni sus familiares padecen ninguna enfermedad”. Sin embargo, varios casos de cáncer ya han sido detectados en niños y niñas concebidos con su esperma, utilizado entre 2006 y 2023 por 67 clínicas de fertilidad en 14 países.

Si bien cada país define cuántas veces puede utilizarse la donación de una misma persona, el Banco Europeo de Esperma reconoció que en este caso se excedieron los límites. En Bélgica, por ejemplo, solo puede ser usado por seis familias.

Después de conocerse este caso, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología recomendó un límite de 50 familias por donante. Pero, advierten algunos expertos, ese tope no reduciría el riesgo de heredar enfermedades genéticas raras.

