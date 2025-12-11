Ni “supergripe” ni regreso del covid-19: le explicamos qué pasa en el Reino Unido Foto: Óscar Pérez

En el Reino Unido, varios colegios están cerrando sus puertas, mientras los hospitales se preparan para atender el aumento de casos de gripe. Este año, la temporada comenzó antes de lo habitual, con un pico de contagios varias semanas antes que en años anteriores.

“Estamos observando un aumento de las detecciones de gripe mucho antes de lo habitual, lo que significa que el tiempo es crucial”, dijo Edoardo Colzani, jefe de la Sección de Virus Respiratorios del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Aunque la situación ha encendido las alarmas, no hay motivos para entrar en pánico. No es una “supergripe” ni un regreso del covid-19. Se trata de la temporada de influenza, que en el Reino Unido y en otros países del hemisferio norte suele extenderse desde mediados de noviembre hasta febrero.

En un artículo publicado en The Conversation, Conor Meehan, profesor asociado de bioinformática microbiana de la Universidad de Nottingham Trent, explicó que se considera que la temporada “ha comenzado” cuando aproximadamente el 10 % de los casos sospechosos dan positivo para el virus de la influenza.

En el Reino Unido, a principios de noviembre, ya se veía un 11 % de resultados positivos en las pruebas diarias de gripe. Para dimensionar el cambio, Meehan compara esta cifra con la del mismo mes del año pasado, cuando solo el 3 % de las pruebas dieron positivo.

Por el momento, los niños y niñas han sido los más afectados, con más del 38 % de pruebas positivas. Un portavoz del NHS Greater Glasgow and Clyde dijo a The Guardian que las cifras eran normales para la época del año, “pero que estaban implementando esfuerzos para aliviar la presión sobre los hospitales a buen ritmo”.

¿Por qué hay un incremento de casos de gripe en Reino Unido?

Según Meehan, el incremento no puede explicarse por una caída en las tasas de vacunación, porque “la aceptación de la vacuna contra la gripe parece ser casi idéntica a la de años anteriores”. La hipótesis más probable es que esté relacionado con la cepa del virus que comenzó a circular este año y que fue identificada por primera vez en este país en junio.

Meehan aclaró que la gripe es causada por el virus de la influenza, principalmente las variantes A, clasificadas por combinaciones de números H y N. “La gripe estacional en humanos suele estar causada por H3N2 y H1N1”, añadió en el artículo.

La mutación que está circulando en Reino Unido, añadió Claire Beynon, directora ejecutiva de salud pública de la junta de salud de la Universidad de Cardiff y Vale, a The Guardian, es un subtipo de influenza H3N2. Esta tiende a causar una enfermedad más grave, especialmente en personas mayores.

“Las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus; sin embargo, es demasiado pronto para saber si agravan las infecciones”, añadió la directora. Meehan, por su parte, detalló que esta nueva cepa pertenece a un subclado K y presenta siete mutaciones que la diferencian de la H3N2 anterior, lo que podría hacerla más transmisible.

Las vacunas disponibles actualmente están diseñadas para combatir estas dos cepas principales, así como el virus de la influenza B. Aunque se actualizan cada año, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de vacunarse.

“Si bien son menos eficaces para bloquear las infecciones causadas por el virus de la gripe mutado, aun así ofrecen una buena protección contra la enfermedad grave”, señaló en su página web la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

Estas son algunas recomendaciones que ofrecen las autoridades sanitarias:

Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave deben vacunarse sin demora. Estos grupos incluyen mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con condiciones subyacentes o inmunodeprimidas y quienes viven en entornos cerrados.

Vacúnese si es trabajador de la salud o si trabaja en un centro de atención a largo plazo.

Los centros de atención sanitaria y los centros de cuidados a largo plazo deben fortalecer sus planes de preparación y sus medidas de prevención y control de infecciones.

Los centros de salud deben invitar al personal y a los visitantes a usar tapabocas durante los períodos de mayor circulación de virus respiratorios.

Los proveedores de atención médica deben considerar la administración rápida de antivirales en pacientes con mayor riesgo de enfermedad grave, para reducir las complicaciones.

