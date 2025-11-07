Colsubsidio seguirá entregando medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras nuevo acuerdo

La Nueva EPS es la EPS más grande del país, con 11 millones de afiliados. Foto: Óscar Pérez

Colsubsidio, a través de un comunicado, informó que continuaría con normalidad la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS. La razón, explicó la entidad, es que se llegó a un nuevo acuerdo de pago luego de una reunión con el agente interventor.

“Confiamos en que la Nueva EPS cumpla los acuerdos establecidos, en beneficio de los usuarios”, añadió Colsubsidio en el comunicado. Esta medida se conoce después de que circulara un documento en el que se anunciaba una posible suspensión del servicio de dispensación de medicinas para enfermedades de alto costo.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre la agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de la auditoría forense que permitirá identificar con certera las posibles irregularidades en los diferentes procesos de la EPS más grande del país, con casi 11 millones de usuarios.

Esta auditoría, explicó en ese entonces Polanía, permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros “que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor”. Desde hace un año y medio, la Nueva EPS se encuentra intervenida.

Algunos hospitales han finalizado la prestación de sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS. Recientemente, el Hospital Universitario de Caldas, por medio de un comunicado, anunció que restringirá nuevamente la prestación de varios de sus servicios a los afiliados de esta EPS.

La principal razón que expuso la entidad, que atraviesa por una compleja situación financiera, es la falta de pago por parte de la EPS. Hasta la fecha, la deuda de la Nueva EPS con el hospital asciende a COP 83.400 millones. Los directivos del hospital esperan que la EPS haga un abono de COP 25.000 millones a la deuda más reciente.

