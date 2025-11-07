Hospital Universitario de Caldas suspende de nuevo varios servicios a usuarios de Nueva EPS

La Nueva EPS es la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. Foto: Óscar Pérez

El Hospital Universitario de Caldas, por medio de un comunicado, anunció que restringirá nuevamente la prestación de varios de sus servicios a los usuarios de Nueva EPS. La principal razón que expuso la entidad, que atraviesa por una compleja situación financiera, es la falta de pago por parte de la EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

Juan Felipe Valencia Ríos, gerente del hospital, explicó en el documento que durante los últimos meses la institución ha asumido la mayor carga en la atención de los usuarios de Nueva EPS en el departamento, luego de que se suspendiera el servicio en otras entidades de salud de la región.

A pesar de asumir esta carga, complementó Valencia Ríos, la EPS ha “incumplido con sus obligaciones financieras (...) a pesar de ser el soporte en la atención del departamento, los recursos por estas atenciones prestadas no han sido giradas”.

Hasta la fecha, la deuda de la Nueva EPS con el hospital asciende a COP 83.400 millones. De ese total, anotó el gerente, “COP 46.200 millones corresponden al periodo posterior a la intervención de la EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y en los últimos cinco meses esta cartera se ha deteriorado en COP 25.600 millones”.

De acuerdo con Valencia Ríos, como Nueva EPS es el asegurador que tiene la deuda más alta con el hospital, ha comprometido su situación financiera, la cual catalogó de crítica. A sus ojos, la falta de liquidez ha imposibilitado el pago de insumos, medicamentos, proveedores o nómina.

“La situación ya es dramática financieramente y, por eso, al no tener caja para poder asumir los pagos (...) hemos tenido que declarar una restricción de servicios no urgentes”, añadió el gerente, quien hizo un llamado a la EPS para realizar un abono de COP 25.000 millones a la deuda más reciente.

Con este adelanto, explicó Valencia Ríos, se podrían llegar a solventar los pagos de octubre y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. El gerente concluyó asegurando que esperan una respuesta pronta para poder reactivar los servicios.

