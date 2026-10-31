¿Compra galletas Oreo? Ojo: están falsificando esta presentación

Las presentaciones a las que se refiere son “Oreo-Trozos de galleta medianos”, “Oreo-Trozos de galleta pequeños” y “OREO-Pequeña”. De acuerdo con la empresa que importa esos productos, llamada Mondoles Colombia S.A.S., tienen varias características que no corresponden a los artículos originales.

Este 30 de octubre, el Invima emitió un comunicado en el que advierte que, justo en época de Halloween, detectaron que están falsificando unas presentaciones de las populares galletas de marca Oreo.

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Por ejemplo, han observado estas diferencias:

• Variaciones en el material de empaque, color y presentación comercial.

• Diagramación del empaque y diseño de la etiqueta.

• Declaraciones de rotulado.

• Declaración de sellos octogonales.

• Declaración de ingredientes.

• Información nutricional.

• Sistema de codificación de lote.

• Diferencias visuales entre los productos.

Una de los cambios más llamativos tiene que ver con el empaque: mientras el original de Oreo es plateado, el falsificado es blanco y tiene una etiqueta en el centro. Además, el falso tiene la bandera de Colombia, un símbolo que no es usual en el producto.

El artículo fraudulento tampoco tiene los sellos negros que advierten que la galletas son un alimento alto en azúcares, en sodio y en grasas saturadas. En la siguiente imagen, compartida por el Invima se puede observar mejor:

Otra diferencia notable tiene que ver con los ingredientes. Mientras que el producto original especifica una lista de más de diez ingredientes entre los que están, harina de trigo fortificada, azúcar, aceite vegetal, leudantes (como bicarbonato de amonio), soya y saborizante artificial, el producto falso solo menciona seis: agua, azúcar, glucosa, agente gelificante, colorante artificial y esencia.

Una más es el contenido de la bolsa: el del producto original es café oscuro, mientras el del producto fraudulento es mucho más claro, como se observa en esta imagen:

Para evitar que se continúen comercializando esos productos, el Invima solicitó "a las entidades territoriales de salud y demás autoridades competentes, que realicen la búsqueda activa de los productos fraudulentos relacionados y tomar las medidas a que haya lugar".

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