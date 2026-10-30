Soy nutricionista clínico pediátrico y tengo razones para reprochar el impuesto a las frutas

Algo parecido puede suceder cuando desde el Estado se recomienda comer más frutas y verduras y, al mismo tiempo, se…

Imagine por un momento que un Nutricionista-Dietista le dice a uno de sus pacientes que necesita caminar todos los días para cuidar su corazón. El paciente toma la recomendación en serio, consigue unos zapatos adecuados y empieza a caminar. Pero alguien decide ponerle pegante en las suelas. Nadie le prohibió caminar, el ejercicio sigue siendo el mismo y el camino no cambió, pero cada paso ahora requiere un esfuerzo adicional.

Algo parecido puede suceder cuando desde el Estado se recomienda comer más frutas y verduras y, al mismo tiempo, se plantea aumentar el impuesto que pagan algunos de estos alimentos. No significa que las personas vayan a dejar de comer frutas porque tengan IVA, ni mucho menos que un impuesto vaya a producir por sí mismo una enfermedad cardiovascular. El asunto es más sencillo y, precisamente por eso, vale la pena discutirlo: cuando un alimento recomendado se encarece, para algunas familias puede ser más difícil comprarlo.

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La propuesta de Ley de Rescate Económico del gobierno de Abelardo de la Espriella contempla que, si es aprobada por el Congreso, desde enero de 2028 varias frutas y hortalizas pasen a la tarifa general del IVA del 19 %. Entre los productos mencionados están: el banano, la naranja, la piña, el aguacate, el mango, la guayaba, la papaya, las uvas las manzanas, además del tomate, la cebolla, el ajo, la zanahoria, la lechuga y el repollo. Es importante hacer una precisión: por ahora se trata de una propuesta, no de una norma vigente.

¿Por qué debería interesarle esto a un nutricionista, a un médico o simplemente a cualquier persona que compra alimentos para su familia? Porque la recomendación oficial del Ministerio de Salud y Protección Social va justamente en la dirección contraria.

Las Guías Alimentarias para la población colombiana mayor de dos años recomiendan consumir frutas enteras y verduras frescas. Uno de sus mensajes señala que, para favorecer una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, deben incluirse frutas enteras y verduras frescas en cada una de las comidas. No es una recomendación tomada de una cuenta de redes sociales, sino una orientación oficial construida para promover hábitos alimentarios saludables en la población colombiana.

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La explicación nutricional tampoco es complicada. Las frutas y verduras aportan fibra, vitaminas, minerales y otros componentes de la dieta que hacen parte de patrones alimentarios asociados con mejores resultados de salud. Esto no significa que una fruta sea un medicamento ni que comer una ensalada permita neutralizar otros factores de riesgo. La nutrición casi nunca funciona de esa manera. Lo que sabemos es que, dentro de una alimentación adecuada, estos alimentos ocupan un lugar importante.

La ciencia confirma lo que acabamos de indicar. En 2017, Dagfinn Aune y colaboradores (1) publicaron una revisión sistemática y metaanálisis que reunió 95 estudios prospectivos. Al analizar conjuntamente el consumo de frutas y verduras encontraron que, por cada 200 gramos diarios adicionales, se observaban asociaciones con menor riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. El resultado no significa que comer 200 gramos más de fruta vaya a evitar un infarto. Significa que, en las poblaciones estudiadas, un mayor consumo estuvo asociado con mejores desenlaces.

Cuatro años después, Wang y colaboradores (2) comprobaron esto: combinaron información de dos cohortes estadounidenses con un metaanálisis de 26 estudios de cohortes, que en conjunto incluyó 1.892.885 participantes. Encontraron que consumir aproximadamente cinco porciones diarias de frutas y verduras se asociaba con una menor mortalidad total y cardiovascular. Nuevamente, hablamos de asociaciones epidemiológicas y no de una relación causal absoluta, pero el resultado es consistente con las recomendaciones de alimentación saludable.

Ahora viene la parte que muchas veces queda por fuera de estas discusiones: el precio.

En 2022, un artículo publicado en una de las revistas más importantes del mundo, JAMA (3), destacaba una revisión sistemática y metaanálisis sobre impuestos y subsidios a los alimentos. Incluyeron 54 artículos y realizaron un metaanálisis de 15 estudios. Encontraron que los subsidios dirigidos principalmente a frutas y verduras se asociaron con un aumento significativo de las ventas. En cambio, los impuestos a alimentos se asociaron con precios más altos y menores ventas de los productos gravados. Sin embargo, el cambio en el consumo de frutas y verduras subsidiadas no fue estadísticamente significativo. Por eso no sería correcto afirmar que un IVA del 19 % necesariamente reducirá en determinado porcentaje el consumo de frutas y verduras en Colombia.

Lo que sí podemos decir es que el precio forma parte del entorno alimentario y puede influir en las decisiones de compra. Esto se entiende mejor cuando dejamos de pensar en el consumidor como una persona que entra al supermercado con un presupuesto infinito. Una familia con ingresos altos puede absorber fácilmente unos pesos adicionales en una compra. Para otra familia, en cambio, el presupuesto del mercado tiene que repartirse entre muchos productos y cada aumento puede obligar a hacer ajustes.

Colombia tiene además una razón importante para mirar este asunto con cuidado. Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte en el país. El Análisis de Situación de Salud de Colombia 2024 (4), elaborado por el Ministerio de Salud, señala que estas enfermedades mantienen ese primer lugar y reporta que en 2023 las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares presentaron las mayores tasas dentro de este grupo. El propio Ministerio también señala, en sus lineamientos de 2026 (5), que las enfermedades cardiovasculares han sido la principal causa de mortalidad general del país durante las últimas décadas. Por eso, discutir el precio de los alimentos no es solamente hablar de economía. También es hablar de prevención.

El Estado necesita recaudar. Eso es evidente. También es legítimo que utilice los impuestos para modificar determinados comportamientos cuando existe una razón de política pública. Colombia ya cuenta con impuestos dirigidos a determinados productos y bebidas dentro de una estrategia que busca desincentivar su consumo.

La pregunta aparece cuando cambiamos de alimento. Si desde la política sanitaria queremos que las personas consuman más frutas y verduras, ¿qué tan coherente resulta hacer más costosos algunos de esos productos? Las políticas públicas, igual que una buena alimentación, deben guardar cierto equilibrio. No basta con que cada decisión tenga una justificación independiente; también hay que mirar qué ocurre cuando todas se juntan.

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Podemos decirle a una persona que coma mejor, que haga ejercicio, que controle su presión arterial y que cuide su corazón. Pero si al mismo tiempo hacemos más difícil acceder a algunos de los alimentos que las propias autoridades sanitarias recomiendan, estamos enviando dos mensajes distintos. Colombia necesita recaudar y ordenar sus finanzas. Pero también necesita prevenir enfermedades. Una cosa no debería obligarnos a olvidar la otra.

Porque pedirle a la población que consuma más frutas y verduras mientras encarecemos algunas de ellas se parece demasiado a decirle que camine para cuidar su corazón y, al mismo tiempo, ponerle pegante en los zapatos.

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*Nutricionista Clínico Pediátrico



Referencias del artículo para consulta:

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. 2017;46(3):1029-1056. doi:10.1093/ije/dyw319. Wang DD, Li Y, Bhupathiraju SN, Rosner BA, Sun Q, Giovannucci EL, et al. Fruit and vegetable intake and mortality: results from 2 prospective cohort studies of US men and women and a meta-analysis of 26 cohort studies. Circulation. 2021;143(17):1642-1654. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048996. Andreyeva T, Marple K, Moore TE, Powell LM. Evaluation of economic and health outcomes associated with food taxes and subsidies: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5(6). doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.14371. Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situación de Salud. Colombia. 2024. Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social; 2025. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para la gestión territorial integral de la salud pública orientados a la prevención y control de la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social; 2026.

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