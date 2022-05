¿Con qué frecuencia podemos infectarnos de nuevo covid-19?

En Colombia se están reportando 4,12 casos por millón de habitantes, mientras que la tasa de muertes confirmadas es de 0,06 casos de muertes por millón. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

El coronavirus, en la mayoría de los países del mundo, ha dado cierto respiro. En Colombia, por ejemplo, según datos dados por Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, se están reportando 4,12 casos por millón de habitantes, mientras que la tasa de muertes confirmadas es de 0,06 casos de muertes por millón. (Le puede interesar: En Colombia hay 0,06 muertes por covid por cada millón de habitantes)

Pero en la medida que los casos de coronavirus son menos y los síntomas, aparentemente, son más leves, surge otra duda: ¿con qué frecuencia podemos infectarnos de nuevo de covid-19? Aunque se necesita mayor y mejor evidencia para dar una respuesta con más certeza, expertos consultados por el periódico New York Times calculan que una persona se puede infectar repetidamente, incluso en cuestión de meses.

El virus, comentan, está demostrando una buena capacidad para adaptarse y re infectar a las personas. De hecho, en Estados Unidos, varias personas que se contagiaron con la primera variante de ómicron también han reportado infecciones posteriores con sublinajes más recientes, como la BA.2 y la BA2.12.1. (Le sugerimos: Una de cada tres embarazadas con covid-19 que debió acceder a una UCI no lo logró)

El patrón que el coronavirus tomará es que “esas personas puedan llegar a tener una tercera o cuarta infección, incluso dentro de este año”, explica el medio estadunidense. “Y una pequeña fracción puede tener síntomas que persisten durante meses o años, una condición conocida como covid-19 prolongado”, agrega.

“El virus va a seguir evolucionando”, también comentó Juliet Pulliam, epidemióloga de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) al New York Times. “Y probablemente habrá mucha gente que se re infecte varias veces a lo largo de su vida”.

Junto con otros investigadores, la doctora Pulliam ha recolectado datos de infecciones – y reinfecciones – en Sudáfrica para descifrar cuál puede ser el comportamiento que tendrá el virus, especialmente con ómicron. Así han empezado a encontrar que ómicron, a diferencia de otras variantes de preocupación, logra esquivar parcialmente la inmunidad, lo que hace a las personas más vulnerables a contagiarse.

Esto, sin embargo, no significa que las vacunas no sean útiles. La premisa por la que uno se vacuna, evitar una enfermedad grave, sigue funcionando. “La mayoría de las personas que han recibido tres o incluso sólo dos dosis no se pondrán lo suficientemente enfermas como para necesitar atención médica si dan positivo por coronavirus. Y una dosis de refuerzo, al igual que una infección anterior del virus, parece disminuir la posibilidad de reinfección, pero no mucho”, dice el New York Times. (Lea también: ¿Perdido con las medidas sobre coronavirus que empiezan en mayo? Acá las resumimos)

De nuevo, aunque aún no se puede decir nada “a ciencia cierta”, el futuro que esperan varios expertos- dice el medio estadunidense - es que el virus no desaparezca, las variantes se adapten para esquivar la inmunidad parcialmente y que se den olas de infecciones entre dos y tres veces al año.