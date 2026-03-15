Confirman cuatro casos importados de sarampión en Colombia; todos viajaron a México

Directora del Instituto Nacional de Salud (INS). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó, a través de un comunicado, que en Colombia se han identificado cuatro casos importados de sarampión. Todos, según la entidad, tienen un antecedente en común: viajes recientes a México durante el período de incubación de la enfermedad.

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De acuerdo con la entidad, tres de los casos fueron notificados en Bogotá y uno en Bucaramanga (Santander). El INS también explicó que tres de las personas afectadas son hombres y que los casos se concentran en dos grupos de edad: entre los 20 y 29 años y entre los 30 y 39 años, con dos casos en cada grupo, respectivamente.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que el caso más reciente identificado en Bogotá hace parte de los que estaban bajo estudio desde comienzos de año. Además, señaló que tres de las personas afectadas aseguraron haber recibido una vacuna previamente.

Sin embargo, para la entidad esa información no pudo ser verificada, pues como no existen documentos o registros en el aplicativo PAIWEB que confirmen esa vacunación, el antecedente se clasifica como desconocido. El otro de los casos sí tiene un historial de vacunación confirmado.

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En cuanto al estado de salud de los pacientes, el INS indicó que hasta ahora no se han registrado hospitalizaciones, complicaciones ni fallecimientos asociados a estos casos. Tampoco se han identificado cadenas de transmisión, lo que sugiere que no se han producido contagios secundarios en el país.

💉 Lo que debe saber del sarampión

💊 ¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. Puede provocar cuadros graves, complicaciones e incluso la muerte. A pesar de que existe una vacuna segura y eficaz, el sarampión sigue siendo, a nivel mundial, una de las principales causas de muerte en niños pequeños.

💊 ¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda. De acuerdo con UNICEF, otras personas pueden contagiarse al respirar el aire contaminado o al tocar superficies infectadas y luego llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Además, el virus puede permanecer activo hasta dos horas en el aire o sobre superficies. La OMS explica que una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes de que aparezca la erupción cutánea y hasta cuatro días después.

💊 ¿Qué tan transmisible es el sarampión?

Esta enfermedad es altamente contagiosa. De hecho, el virus del sarampión es uno de los más transmisibles que se conocen, incluso más que enfermedades como la COVID-19, la gripe, la varicela o el ébola. Según la OMS, por cada persona infectada, entre 12 y 18 más pueden contagiarse si no están vacunadas.

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💊 ¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas suelen aparecer entre siete y catorce días después del contacto con el virus, aunque en algunos casos el período de incubación puede extenderse un poco más. Los primeros síntomas son fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis, es decir, ojos rojos y llorosos.

En esta fase inicial también pueden aparecer las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos dentro de la boca que son característicos del sarampión, y la famosa erupción cutánea suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas.

Este brote generalmente comienza en la cara, cerca de la línea del cabello y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies.

💊 ¿Quién está en riesgo?

La OMS es clara e indicó que cualquier persona que no sea inmune puede infectarse, ya sea porque no está vacunada o porque la vacuna no generó inmunidad. Sin embargo, hay grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones, entre ellos los niños pequeños no vacunados y las mujeres embarazadas.

💊 ¿Hay tratamiento contra el sarampión?

No existe un tratamiento específico contra el sarampión. Según la OMS, la atención médica se centra en aliviar los síntomas, mantener a la persona cómoda y prevenir complicaciones.

💊 Esquema de vacunación

En Colombia, las personas entre 11 y 59 años que no tengan un antecedente de vacunación verificable deben recibir una dosis al menos 15 días antes de viajar. En el caso de los trabajadores del sector salud, las instituciones deben verificar el historial de vacunación de todo su personal. Aquellos que no cuenten con soporte físico o digital deberán recibir una dosis adicional.

Y, ¿qué pasa si tengo contacto con un caso sospechoso? En estos casos, deberán acceder a la vacuna las personas menores de 60 años o quienes tengan un antecedente de vacunación incierto.

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También se recomienda la inmunización para quienes trabajan en sectores como turismo, hotelería y transporte aéreo, terrestre o marítimo, debido a su mayor exposición a viajeros.

La vacuna está indicada en:

Niños y niñas entre 6 y 11 meses deben recibir la llamada “dosis cero” y completar el esquema con dos dosis a los 12 y 18 meses si viajan a países con reporte de casos.

Niños y niñas entre 1 y 10 años deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral.

La población entre 6 y 16 años debe recibir una dosis adicional SR si no la recibió durante la campaña nacional de vacunación realizada en 2020 y 2021.

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