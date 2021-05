En este nuevo documento, la organización aclara cómo debe ser su empleo en lugares cerrados y durante el ejercicio físico, además de explicar cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan.

Como parte de las medidas preventivas que se deben toman en las fiestas de fin de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió publicar una nueva guía en la que explica el uso adecuado del tapabocas. Entre las recomendaciones, la organización insiste en que las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por las personas en lugares cerrados como tiendas, la zona de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación. (Lea: Breve guía para tener interacciones seguras y cortas durante las celebraciones de fin de año)

Para los espacios al aire libre, la OMS sigue insistiendo en que se pueden se puede utilizar tapabocas de tela o que tengan tres capas en caso de que no se pueda guardar al menos un metro de distancia. Además, le recomienda a las personas no utilizar tapabocas con válvulas. “El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado puedes estar expulsando aerosoles infectados. Anula el propósito de llevar una mascarilla”, explicó en un comunicado Michael Ryan, director de emergencias de la Organización.

Estas son las principales recomendaciones de la OMS:

Uso del tapabocas en la casa

- Usar tapabocas en casa cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente - como apertura limitada de ventanas y puertas para ventilación natural -.

- Emplear mascarilla dentro de hogares cuando hay un visitantes y no se puede mantener una distancia física de al menos un metro.

Uso del tapabocas durante el ejercicio

La OMS advierte que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente.

- La medida más importante es mantener una distancia física de al menos un metro y asegurar una buena ventilación durante el ejercicio.

- Si la actividad se lleva a cabo en el interior, se debe garantizar una ventilación adecuada en todo momento mediante ventilación natural o un sistema de ventilación que funcione correctamente.

- Prestar atención a la limpieza y desinfección del entorno, especialmente las superficies de alto contacto.

- De no garantizar estas medidas se debe considerar el cierre temporal de las instalaciones públicas de ejercicio en interiores como gimnasios.

Uso de tapabocas en niños

- Las niñas y los niños menores de cinco años no deben utilizar tapabocas.

- La decisión de poner tapabocas a las niñas y niños entre 6 y 11 años debe estar basada en un enfoque de riesgo como la intensidad de la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad, la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de la mascarilla y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada. (Puede leer: Colombia compraría 10 millones de vacunas de COVID-19 a la farmacéutica Pfizer)

- Las adolescentes y los adolescentes de 12 años en adelante deben seguir las mismas indicaciones que se les da a los adultos.

La OMS recalca que se requieren consideraciones especiales para niñas y niños inmunodeprimidos, para pacientes pediátricos con fibrosis quística u otras enfermedades determinadas (por ejemplo, cáncer) y niñas y niños con trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud específicas que puedan interferir con el uso del tapabocas.

Tapabocas no médicos recomendados

La OMS recomienda mascarillas de tela caseras de estructura de tres capas. Cada capa tiene una función: Una capa más interna de un material hidrófilo, una externa elaborada de material hidrófobo y una capa hidrófoba intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o retiene las gotas.

Las máscaras de tela fabricadas industrialmente también deben cumplir con los umbrales mínimos relacionados con los tres parámetros esenciales: filtración, transpirabilidad y ajuste.

Además, la organización desaconseja las válvulas de exhalación porque omiten la función de filtración de la máscara de tela, lo que la hace inservible.

Caretas

Las caretas, visores o faceshields brindan un nivel de protección ocular únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas para la protección contra las gotas respiratorias. En el contexto de no disponibilidad o dificultades para el uso de una máscara no médica (en personas con deficiencias cognitivas, respiratorias o auditivas, por ejemplo), las pantallas faciales pueden considerarse como una alternativa, señalando que son inferiores a las mascarillas en cuanto a transmisión y prevención.

¿Cómo usar de manera adecuada los tapabocas?

- Lavarse las manos antes de ponerse el tapabocas.

- Revisas el tapabocas en busca de algún agujero y no utilizarla en caso de que esté dañada.

- Colocar la mascarilla con cuidado, asegurándose de que cubra la boca y la nariz, ajustarla al puente nasal y atarla firmemente para minimizar cualquier espacio entre la cara y la mascarilla. Si usa orejeras, hay que asegurarse de que no se crucen, ya que esto ensancha el espacio entre la cara y el tapabocas.

- Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si la mascarilla se toca accidentalmente, debe lavarse las manos.

- Retirarse el tapabocas utilizando la técnica adecuada. No toque la parte delantera de la máscara, desátela por detrás. (Lea también: Coronavirus: ¿Quiénes deberían vacunarse primero?, el debate mundial)

- Reemplazar el tapabocas tan pronto como se humedezca.

- Desechar la mascarilla o colocarla en una bolsa de plástico resellable limpia donde se guarde hasta que se pueda lavar y limpiar. No la guarde alrededor del brazo o la muñeca ni la tire hacia abajo para que descanse alrededor de la barbilla o el cuello.

- Lavarse inmediatamente después de desechar el tapabocas.

- No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas adecuadamente.

- No se quite el tapabocas para hablar.

- No comparta su tapabocas con otras personas.

- Lave las mascarillas de tela con jabón o detergente y preferiblemente con agua caliente (al menos 60 ° Celsius / 140 ° Fahrenheit) al menos una vez al día. Si no es posible lavar las mascarillas en agua caliente, lave la mascarilla con jabón / detergente y agua a temperatura ambiente, y luego hirviendo la mascarilla durante 1 minuto

La OMS resalta que además del tapabocas hay otras medidas de prevención y control como un constante lavado de manos, la distancia física de al menos un metro, evitar tocarse la cara, cubrirse al toser o estornudar, la ventilación adecuada en ambientes interiores, la realización de pruebas, el rastreo de contactos, la cuarentena y el aislamiento. (Le puede interesar: Una anomalía por explicar: ¿Por qué China reporta tan pocos casos de coronavirus?)