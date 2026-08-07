“Corregir lo que sea necesario”: esto dijo De la Espriella sobre el sistema de salud

Desde Cali, el presidente se refirió al sistema de salud. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Durante su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella se refirió al papel que asumirá frente al actual panorama de salud en el país. El mandatario inició señalando algunos de los problemas que atraviesa el sistema: dificultades en la dispensación de medicamentos y demoras en la autorización de citas médicas o tratamientos.

“No estamos ante una crisis, sino ante un drama profundamente humano”, aseguró el nuevo jefe de Estado. “La situación que hoy atraviesa nuestro sistema de salud es consecuencia de decisiones equivocadas que deterioraron el servicio que deben recibir millones de compatriotas”.

De la Espriella afirmó que durante su gobierno la salud no será abordada “con tesis ideológicas”, y que está decidido a “corregir lo que sea necesario”. “Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia, quedó solo frente a una enfermedad”.

El presidente, sin embargo, no dio detalles sobre su estrategia ni se refirió a las acciones específicas que va a adoptar. Como hemos contado en estas páginas, uno de los mayores desafíos de la nueva administración será establecer cuál es la verdadera situación de la salud en Colombia. Como explicó hace unas semanas a este diario Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, el gobierno entrante recibe un sector con más preguntas que respuestas sobre el destino de los recursos públicos y el estado financiero de varias de las entidades intervenidas durante los últimos años.

Durante su campaña, De la Espriella se refirió a un plan de choque para inyectar COP 10 billones al sistema, aunque no está claro de dónde saldrían ni cómo se destinarían. El presidente había asegurado que ese dinero funcionaría para casi todo: desde pagar deudas con los prestadores hasta ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado entrega anualmente para la atención de cada afiliado al sistema. Sin embargo, eso parece poco para realista Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis que ha estudiado con detalle las finanzas de la salud.

Tampoco hay certeza sobre cuánto tiempo tomaría ese plan de choque planteado por De la Espriella: aunque ha hablado de 90 días, la estrategia podría cambiar ahora que asume como presidente y conocerá de primera mano el estado actual del sistema.

Para lideres como Escobar, De la Espriella debería adoptar posturas clave, como anunciar que acatará las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el ajuste de la UPC, aclarar el destino de esos recursos del plan de choque y concentrar una buena parte de ellos en el pago de las deudas acumuladas del sistema. También será importante definir cuanto antes una UPC para 2027 que garantice la suficiencia financiera.

La nueva ministra de salud

Hace poco más de una semana, De la Espriella anunció que la jefe de la cartera de Salud sería Ana María Vesga, quien se venía desempeñando como presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo.

“Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones”, dijo en ese momento el ahora jefe de Estado, a través de sus redes sociales.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Antes de llegar a Acemi, trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud.

Su nombramiento fue recibido con aplausos por varios sectores, aunque también despertó críticas de quienes consideran que existe un conflicto de interés por haber liderado durante años el gremio de las EPS.

Antes de ser designada como ministra, Vesga había señalado en varias oportunidades que el sistema requiere más recursos, pero también una mejor manera de contratarlos y administrarlos. Más allá de las medidas técnicas, varios líderes del sector coinciden en que uno de los principales retos será reconstruir la confianza entre el Gobierno, las EPS, los hospitales, los profesionales de la salud y los pacientes.

Tras varios años de alta confrontación, esperan que el nuevo Ministerio recupere los espacios de diálogo para construir acuerdos alrededor de la sostenibilidad del sistema.

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